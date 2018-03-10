В Восточной Гуте сирийская армия освободила 60 заложников

Военнослужащие сирийской армии в ходе операции в районе населенного пункта Мисраба в Восточной Гуте освободили около 60 мирных жителей.

Как передает ТАСС со ссылкой на правительственные СМИ Сирии, освобожденные использовались боевиками в качестве живых щитов. Большинство из них - женщины и дети.

Сирийские войска в настоящее время проводят зачистку ферм у поселков Хош-эль-Ашаари, Рихан и Эфтерис. Успешное завершение операции в этом районе позволит разделить регион Восточная Гута на северную и южную зоны. Это создаст условия для безопасного выхода населения через гуманитарный коридор у пункта Джисрейн. Военные действия армия САР ведет в перерывах между гуманитарными паузами, установленными по инициативе России в Восточной Гуте.

Ранее в субботу сирийский заместитель министра иностранных дел Фейсал Эль Мигдад предупредил, что боевики в Восточной Гуте планируют 11 марта инсценировать химическую атаку и обвинить в этом правительственные силы Сирии.