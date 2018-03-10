Власти Калифорнии подтвердили гибель заложников в доме ветеранов

Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в городе Йонтвил.

"Глубоко опечалены ужасным насилием в доме ветеранов Йонтвила, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя помощи нашим ветеранам, - цитирует РИА Новости заявление губернатора. - Мы сочувствуем их родным и близким и всему сообществу Йонтвила".

Ранее СМИ сообщили, что три заложницы найдены мертвыми. Захвативший их мужчина, по данным журналистов, был участником программы для ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства. Личность злоумышленника установлена, однако подробности на это счет пока не раскрываются.