Журналист Кузичев поиронизировал над "подвигом" бойца АТО в Вероне

Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев иронично прокомментировал ситуацию вокруг провокации в отношении своего коллеги Артема Шейнина, которая произошла в итальянской Вероне.

Напомним, бывший украинский десантник Валерий Ананьев подкараулил ведущего программы "Время покажет" на итальянском курорте, угрожал ему, а затем плюнул в лицо.

"Подвиг этого отважного десантника-плевальщика (страшные люди, с ними лучше не связываться))) уже воспели украинские СМИ. Но скажите мне, что он делал в Вероне, когда его родина в опасности, кругом российская агрессия и т.д.? Отрабатывал плевки на дальность?" - иронично отозвался о конфликте между Ананьевым и Шейниным Анатолий Кузичев в своем Twitter.

Ранее сам Шейнин заявил, что испытывает по отношению к Ананьеву жалость, поскольку бывший десантник, а ныне блогер стал жертвой политики Киева. "Рано или поздно, я надеюсь, у него это пройдет, но сейчас он в тумане", - подчеркнул телеведущий.