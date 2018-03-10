Журналистка NBC: "Перемудрить" Владимира Путина невозможно

Президента РФ Владимира Путина "перемудрить" невозможно, но можно попробовать атаковать его с фактами в руках. Об этом рассказала ведущая NBC Мегин Келли, взявшая интервью у российского лидера.

"Он очень умен, - приводит РИА Новости слова журналистки. - У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться".

В интервью, которое вышло в пятницу на телеканале NBC, Путин, в частности, заявил, что РФ выступает против вмешательства в выборы в других странах. "Мы не поощряем их (такие действия) и не отдаем (подобные) приказы", - сказал он.