Чиновники получат полные данные о каждом льготнике

Органы власти смогут получать информацию о том, какими федеральными и региональными мерами соцподдержки пользуется каждый гражданин. Это позволит перейти к адресной помощи по принципу нуждаемости.

Вся информация о социальных выплатах будет доступна в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Глава государства подписал закон о порядке наполнения ее данными и информационного обмена с различными структурами. Система запущена с 1 января, но еще не заработала в полную силу, органы власти подключаются к ней и наполняют ее информацией о льготниках.

По мнению замглавы Минтруда Алексея Черкасова, система поможет улучшить качество решений по вопросам соцподдержки. Она подскажет чиновникам всех уровней, кто больше всего нуждается в помощи.