Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 56-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости""

Принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Главу VI Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 18, ст. 2211; N 29, ст. 3696; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6242; 2009, N 23, ст. 2761; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6443; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2017, N 18, ст. 2666; N 31, ст. 4784) дополнить статьей 371 следующего содержания:

"Статья 371. Обеспечение размещения информации о предоставлении и осуществлении социальных гарантий

Информация о предоставлении и осуществлении социальных гарантий в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 2

Раздел V Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 53, ст. 5025; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 30, ст. 3288) дополнить статьей 421 следующего содержания:

"Статья 421. Обеспечение размещения информации о назначении и осуществлении возмещения вреда и мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Информация о назначении и осуществлении возмещения вреда и мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 3

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 44, ст. 1428; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 28, ст. 1624; 1993, N 1, ст. 21; Российская газета, 1993, 15 октября; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2717; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7039; 2016, N 11, ст. 1494) дополнить статьей 162 следующего содержания:

"Статья 162. Информация о предоставлении мер социальной поддержки и выплате компенсаций в порядке, установленном настоящим Законом и законами субъектов Российской Федерации, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 4

Раздел II Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 247; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 32, ст. 3838; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 29, ст. 2953; 2005, N 30, ст. 3133; 2007, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3213; N 45, ст. 5421; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6414, 6429; 2010, N 50, ст. 6598; 2011, N 47, ст. 6608; N 50, ст. 7359; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 52, ст. 7493; 2017, N 27, ст. 3949; N 31, ст. 4766; 2018, N 1, ст. 33) дополнить статьей 92 следующего содержания:

"Статья 92. Обеспечение размещения информации о предоставлении прав, льгот и выплат Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, членам их семей

Информация о предоставлении прав, льгот и выплат Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, членам их семей в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 5

Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 16, ст. 551; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2014, N 14, ст. 1542; N 30, ст. 4217, 4232; 2017, N 43, ст. 6227) дополнить статьей 351 следующего содержания:

"Статья 351. Обеспечение размещения информации о предоставлении гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Информация о предоставлении гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 6

Главу II Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 33, ст. 3427; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 25, ст. 2480; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; 2007, N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5421; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 22, ст. 3097; N 27, ст. 4189; N 52, ст. 7493, 7510; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581) дополнить статьей 241 следующего содержания:

"Статья 241. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 7

Пункт "ф" части первой статьи 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2000, N 1, ст. 9; 2003, N 2, ст. 156; N 27, ст. 2700; 2006, N 17, ст. 1779; N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 52, ст. 6235; 2010, N 31, ст. 4207; 2011, N 29, ст. 4282; N 50, ст. 7366; 2013, N 19, ст. 2324; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6689; 2014, N 19, ст. 2335; 2016, N 1, ст. 88) изложить в следующей редакции:

"ф) использовать в целях зашифровки сведений о сотрудниках органов федеральной службы безопасности, ведомственной принадлежности их подразделений, помещений и транспортных средств документы других министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций и обрабатывать сведения о сотрудниках органов федеральной службы безопасности, содержащиеся в государственных информационных системах и (или) базах данных государственных органов и государственных внебюджетных фондов;".

Статья 8

Главу II Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; N 48, ст. 4566; 1996, N 26, ст. 3028; N 49, ст. 5489; 1997, N 1, ст. 3; 1998, N 30, ст. 3613; N 31, ст. 3812; 1999, N 29, ст. 3692; 2000, N 29, ст. 3002; N 33, ст. 3348; 2001, N 23, ст. 2284; N 53, ст. 5017; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 32; N 52, ст. 5591, 5594; 2006, N 50, ст. 5285; 2007, N 44, ст. 5281; 2008, N 9, ст. 817; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 11, ст. 1496; 2013, N 19, ст. 2313; N 23, ст. 2887; N 27, ст. 3459, 3477; 2016, N 1, ст. 8; N 27, ст. 4238; 2017, N 14, ст. 1998) дополнить статьей 174 следующего содержания:

"Статья 174. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате государственных пособий

Информация о назначении и выплате государственных пособий, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 9

Статью 51 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 1, ст. 14; 2017, N 23, ст. 3227) дополнить частью восьмой следующего содержания:

"Информация о предоставлении мер социальной защиты в соответствии с настоящим Федеральным законом в случае ее отсутствия в федеральном реестре инвалидов размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 10

Пункт 3 части первой статьи 6 Федерального закона от 10 января 1996 года N 5-ФЗ "О внешней разведке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 143; 2011, N 50, ст. 7366; 2016, N 28, ст. 4558) изложить в следующей редакции:

"3) использование в целях конспирации документов, зашифровывающих сведения о сотрудниках кадрового состава, ведомственной принадлежности подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов внешней разведки Российской Федерации, и обработка указанных сведений, содержащихся в государственных информационных системах и (или) базах данных государственных органов и государственных внебюджетных фондов;".

Статья 11

Статью 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 146; 1997, N 26, ст. 2952; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, ст. 160; 2008, N 49, ст. 5736; 2009, N 30, ст. 3739; 2012, N 31, ст. 4327; 2016, N 52, ст. 7493) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Информация о выплате социального пособия на погребение размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 12

Подпункт 13 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной охране" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2594; 2011, N 50, ст. 7366; 2017, N 27, ст. 3945) дополнить словами ", и обрабатывать сведения о сотрудниках органов государственной охраны, содержащиеся в государственных информационных системах и (или) базах данных государственных органов и государственных внебюджетных фондов".

Статья 13

Статью 21 Федерального закона от 20 июня 1996 года N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 26, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 25, ст. 2647) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Информация о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также статьей 23 настоящего Федерального закона, с учетом информации, предоставляемой организациями по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 14

Статью 4 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 5880; 2004, N 35, ст. 3607) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Информация о предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 15

Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 3, ст. 349; 2006, N 20, ст. 2157; 2007, N 27, ст. 3213; N 45, ст. 5421; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6598; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6962; 2016, N 52, ст. 7493) дополнить статьей 63 следующего содержания:

"Статья 63. Обеспечение размещения информации о предоставлении прав и льгот Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам их семей

Информация о предоставлении прав и льгот Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам их семей размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 16

Главу II Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2001, N 44, ст. 4152; 2002, N 48, ст. 4737; 2003, N 28, ст. 2887; N 43, ст. 4108; 2007, N 1, ст. 22; 2010, N 21, ст. 2528; N 50, ст. 6606, 6608; 2013, N 14, ст. 1644; N 27, ст. 3477; N 49, ст. 6332; N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 14; N 52, ст. 7493; 2017, N 1, ст. 34) дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате обеспечения по страхованию

Информация о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предоставляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 17

Пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2013, N 19, ст. 2331; N 48, ст. 6165) дополнить абзацем следующего содержания:

"Информация о предоставлении социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 18

Статью 14 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5850; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 30, ст. 3616) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Информация о предоставлении гражданину мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6224; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6603; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 53, ст. 7583; 2013, N 19, ст. 2331; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961; 2015, N 48, ст. 6724; 2016, N 1, ст. 8; 2017, N 52, ст. 7930) следующие изменения:

1) дополнить статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Обеспечение размещения информации об оказании государственной социальной помощи

Информация об оказании государственной социальной помощи размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с главой 21 настоящего Федерального закона.";

2) в статье 611:

а) часть 2 после слов "органы государственной власти (государственные органы)," дополнить словами "органы местного самоуправления,";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Пользователями информационной системы являются поставщики информации, указанные в части 2 настоящей статьи, а также граждане. Обеспечение доступа граждан к информационной системе осуществляется через единый портал государственных и муниципальных услуг.".

Статья 20

Главу II Федерального закона от 7 ноября 2000 года N 136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 46, ст. 4538; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 30, ст. 3739; 2013, N 48, ст. 6165) дополнить статьей 111 следующего содержания:

"Статья 111. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, занятым на работах с химическим оружием, а также гражданам, получившим профессиональные заболевания в результате проведения работ с химическим оружием

Информация о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, занятым на работах с химическим оружием, а также гражданам, получившим профессиональные заболевания в результате проведения работ с химическим оружием, в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 21

Федеральный закон от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4561; 2002, N 11, ст. 1017; 2009, N 23, ст. 2769; N 30, ст. 3739; 2010, N 52, ст. 6975; 2011, N 49, ст. 7057; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4183) дополнить статьей 31 следующего содержания:

"Статья З1. Информация о назначении и выплате доплаты к пенсии в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 22

Главу V Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 19, ст. 1835; 2006, N 48, ст. 4946; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 14, ст. 1806; N 27, ст. 3880; 2014, N 30, ст. 4217; 2015, N 48, ст. 6724; 2017, N 30, ст. 4442) дополнить статьей 251 следующего содержания:

"Статья 251. Обеспечение размещения информации об установлении и о выплате пенсий по государственному пенсионному обеспечению

Информация об установлении и о выплате пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 23

Статью 1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2004, N 35, ст. 3607) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Информация о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 24

Статью 3 Федерального закона от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 10, ст. 964) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Информация о назначении и выплате дополнительного материального обеспечения гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 25

Статью 2 Федерального закона от 30 июня 2002 года N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст. 2620; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2009, N 52, ст. 6415) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Информация об установлении компенсационных выплат, предусмотренных настоящей статьей, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 26

Часть 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 40, ст. 3985; 2006, N 1, ст. 10; N 44, ст. 4537; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6066; 2008, N 30, ст. 3597; N 52, ст. 6236; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 7, ст. 900; N 50, ст. 7365; 2013, N 14, ст. 1654; 2015, N 1, ст. 38; 2016, N 18, ст. 2484) дополнить абзацем следующего содержания:

"Информация о предоставлении указанной категории лиц ежемесячных денежных выплат, мер социальной поддержки, льгот размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 27

Статью 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6601; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 53, ст. 7601; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4076; N 48, ст. 6165; 2016, N 11, ст. 1482; 2017, N 18, ст. 2663) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Информация о назначении и выплате застрахованным лицам в случаях, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 28

Статью 4 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2011, N 27, ст. 3880) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Информация об установлении дополнительных мер государственной поддержки лицам, указанным в части 2 настоящей статьи, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 29

Федеральный закон от 10 мая 2010 года N 84-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2292; 2011, N 30, ст. 4565; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4183) дополнить статьей 41 следующего содержания:

"Статья 41. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате доплаты к пенсии

Информация о назначении и выплате доплаты к пенсии в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 30

Пункт 10 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-Ф3 "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3881; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 566; N 42, ст. 5615; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 26) после слов "оперативно-разыскные мероприятия;" дополнить словами "использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие сведения о сотрудниках органов внутренних дел, ведомственной принадлежности их подразделений, организаций и служб, помещений и транспортных средств, и обрабатывать сведения о сотрудниках органов внутренних дел, содержащиеся в государственных информационных системах и (или) базах данных государственных органов и государственных внебюджетных фондов;".

Статья 31

Федеральный закон от 4 июня 2011 года N 128-ФЗ "О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 23, ст. 3268; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930) дополнить статьей 31 следующего содержания:

"Статья 31

Информация о назначении и выплате пособия, предоставляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 32

Статью 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Информация об установлении дополнительных гарантий и мер социальной поддержки медицинским работникам и фармацевтическим работникам размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 33

Федеральный закон от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 30, ст. 4176; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2935; 2016, N 22, ст. 3097; 2018, N 1, ст. 41) дополнить статьей 251 следующего содержания:

"Статья 251. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты, и ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

Информация о предоставлении мер социальной поддержки донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты, и ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 34

Главу 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, cт. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 2014, N 30, ст. 4257; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 23, ст. 3290; N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 50, ст. 7563) дополнить статьей 981 следующего содержания:

"Статья 981. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций

Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 35

Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3403; N 45, ст. 6152; 2016, N 18, ст. 2501; N 27, ст. 4238; N 50, ст. 6977) дополнить статьей 111 следующего содержания:

"Статья 111. Обеспечение размещения информации о предоставлении членам семей сотрудников, погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, мер социальной поддержки, иных социальных гарантий и выплат

Информация о предоставлении членам семей сотрудников, погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, мер социальной поддержки, иных социальных гарантий и выплат в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 36

Главу 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2016, N 1, ст. 5; N 22, ст. 3091; 2017, N 27, ст. 3931) дополнить статьей 291 следующего содержания:

"Статья 291. Обеспечение размещения информации об установлении и о выплате страховых пенсий, а также о периодах трудовой и (или) иной деятельности, включенных в страховой стаж при назначении страховой пенсии, и иных периодах, засчитываемых в страховой стаж

Информация об установлении и о выплате страховых пенсий, а также о периодах трудовой и (или) иной деятельности, включенных в страховой стаж при назначении страховой пенсии, и иных периодах, засчитываемых в страховой стаж, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 37

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6989; 2016, N 22, ст. 3091) дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Обеспечение размещения информации об установлении и о выплате накопительной пенсии

Информация об установлении и о выплате накопительной пенсии в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 38

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007) следующие изменения:

1) статью 25 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Информация о поставщиках социальных услуг размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".";

2) статью 26 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Информация о получателях социальных услуг, а также о социальных услугах, предоставляемых им в соответствии с настоящим Федеральным законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Статья 39

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин