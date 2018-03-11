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Рубрика: Культура

К 200-летию Мариуса Петипа в музее имени Бахрушина открылась выставка

Текст: Анна Галайда
Юбилей стал поводом объявить в России 2018-й Годом балета. Действительно, Петипа и балет давно стали понятиями синонимичными. Французский балетмейстер, основную часть жизни проведший в России, поставил здесь несколько десятков спектаклей и создал основной корпус классических шедевров.

Но, как ни парадоксально, в балетной истории Петипа остается "темной лошадкой": его фигура слишком титанична для исследователей. До сих пор не написано ни одной посвященной ему монографии, не существует его музея, а связанные с его жизнью и творчеством документы разбросаны по архивам Москвы, Петербурга, Америки, Франции и Испании. Этому способствовала сама жизнь хореографа: француз, проживший мафусаилов век, испытал многие превратности актерской судьбы, поколесив по Франции, Испании и даже Америке, попал в Петербург и связал с ним всю оставшуюся жизнь.

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Впервые взглянуть на все извивы этой причудливой и невероятной карьеры позволяет беспрецедентная выставка "Две жизни Мариуса Петипа". Ее организовал Театральный музей имени Бахрушина - один из хранителей архива балетмейстера - при участии Российского архива литературы и искусства, Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, музея Большого театра (научный куратор - Сергей Конаев). Петипа, на старости лет в мемуарах создавший настоящий апокриф, предстает на ней живым человеком и мифотворцем. Не слишком удачливым танцовщиком, с трудом находящим контракты. Ловеласом и авантюристом, вынужденным пускаться в бега в тот момент, когда его актерская карьера наконец идет в гору. Французом, заброшенным к нам по воле рока и среди русских снегов мечтающим во что бы то ни стало покорить неприступную парижскую Opera.

Наконец, всесильным повелителем петербургского балета, с бесперебойностью отлаженного завода ежегодно поставлявшего большие и малые балеты, танцы в операх, популярные в те времена "живые картины". Почти все балеты, сегодня известные в мире под обобщающим понятием "классика" - дело рук этого человека: ему принадлежат "Лебединое озеро" (созданное в сотрудничестве со Львом Ивановым), "Баядерка", "Спящая красавица", "Корсар", "Раймонда" и многие другие.

Фото: Предоставлено Московским областным государственным театром "Русский балет"
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Выставка в Бахрушинском музее составлена так, что позволяет проследить не только событийную канву жизни балетмейстера, но и увидеть, как работал "завод Петипа". Его достижения были выстроены на открытиях предшественников - Жюля Перро, Артура Сен-Леона, Жозефа Мазилье. Петипа смог синтезировать их и создать форму большого академического балета, в котором классический танец был уравновешен народно-сценическим и пантомимой, развернутые классические ансамбли с их культом "чистого танца" сочетались с мимическими эпизодами, объясняющими сюжет с помощью условных жестов, и сценами действенного танца, где события развивались в самом танце. При этом в топку балетмейстерской фантазии шли либретто спектаклей, увиденных во время отпуска, иллюстрации любимых книг и популярных журналов, статьи из энциклопедий.

Выставка Бахрушинского музея в июне будет поддержана научной конференцией. Чествования Петипа также начали Петербургская и Московская академии хореографии, которые проводят в честь юбилея научные конференции, на сцене Большого театра пройдет фестиваль российских балетных школ, Екатеринбургский театр оперы и балета уже выпустил балет "Пахита" и готовит премьеру "Приказа короля", которые инспирированы творчеством Петипа.

Мариинский театр, на сцене которого родились большинство шедевров Петипа, сегодня показывает балетный вечер, призванный свидетельствовать о преемственности традиций хореографа, а на здании Академии русского балета имени Вагановой, в репетиционном зале которой прошла вся жизнь балетмейстера, сегодня же открылась мемориальная доска.

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