В Петербурге открыли мемориальную доску в честь Мариуса Петипа

В день 200-летия великого балетмейстера Мариуса Петипа в Санкт-Петербурге на здании Академии русского балета имени Вагановой на улице Зодчего Росси, 2 открыли мемориальную доску.

На памятной доске с бронзовым барельефом балетмейстера надпись: "Здесь с 1847 по 1905 год служил во славу русского балета Мариус Иванович Петипа".

Мемориальную доску открыли губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе.

Более 60 лет хореограф жил и творил в Петербурге. Именно Мариусу Петипа русский балет обязан своей триумфальной славой, а мировой балет - своими шедеврами. Петипа создал стиль академического балета, сочинил множество постановок, ставших абсолютной классикой жанра и воспитал блестящую плеяду выдающихся танцовщиков.

Подобно тому, как Пушкин создал в России современную литературу, так Петипа создал балет.

- Это наша основа - Петипа, - говорит Ирина Ситникова, заведующая кафедрой классического танца Академии балета имени Вагановой. - Он создал русский балет, который впоследствии стал мировым. Он поставил в России около 60 балетов. И Агриппина Ваганова написала свою методику именно на основе его репертуара.

Петипа приехал в Россию в 1847 году, уже сложившимся танцовщиком: сын балетмейстера и актрисы, он впервые вышел на сцену в 13 лет в постановке своего отца "Танцемания". Потом были успешные выступления на многих французских сценах, гастроли в США и Испании, но на приглашение русского императорского двора Мариус Петипа согласился незамедлительно. И скоро стал ведущим балетмейстером Петербурга.

Его первая постановка - балет "Пахита" - и сегодня бережно сохраняется в репертуаре Мариинского театра, как и другие шедевры: "Лебединое озеро", "Жизель", "Баядерка", "Дон Кихот". К слову сказать, Мариинский театр в честь юбилея великого постановщика весь март проводит марафон балетов Петипа. А в конце месяца на исторической сцене Маринки будет представлена реконструкция балета Мариуса Петипа "Спящая красавица" 1890 года, осуществленная балетмейстером Сергеем Вихаревым в 1999 году. Свою версию "Спящей красавицы" покажет и Приморская сцена Мариинского театра - она будет представлена в редакции Константина Сергеева (1952) и Эльдара Алиева (2017).

Должность балетмейстера Императорских театров Мариус Петипа занимал до 1903 года = вплоть до своего 85-летия. Хореограф с гордостью говорил, что "60 лет службы на одном месте - явление редкое, выпадает на долю немногих смертных". Его верность русскому балету не раз получала высокое признание: за постановку "Пахиты" Петипа получил перстень из рук Николая I. Впоследствии его заслуги перед танцевальным искусством были отмечены, кажется, всеми престижными орденами России - Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава, а также орденами других стран - Персии, Франции, Испании.

В дни юбилея Мариуса Петипа, Академия русского балета имени Вагановой проводит международную научно-практическую конференцию "Hommage à Petipa": несколько торжественных, научных и практических сессий с участием государственных деятелей России и Франции, выдающихся представителей мирового балетного театра, ведущих исследователей хореографического искусства.

- Петипа изменил эстетику балета, - отмечает ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, - по сути, создал новые движения, новый язык, а главное - тот стиль, ту модель спектаклей, которые по сей день считаются классическими. Если убрать его репертуар из всех театров мира - они опустеют.

Интересно, что гражданство России Петипа получил только в 1894 году, а русский язык по-настоящему так и не освоил: свои идеи танцовщикам он предпочитал объяснять на языке жестов. Но созданный им язык танца остался в искусстве на века.