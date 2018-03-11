Новости

Путин рассказал о пиве от Меркель 17:12
Путин назвал гибель подлодки "Курск" проявлением плачевного состояния армии в то время 17:11
Манчини обрушился с критикой на руководство "Зенита" 17:00
Путин рассказал о губительности "югославского" сценария для России 90-х 16:55
Появилось видео с места ликвидации террористов под Саратовом 16:50
Путин: Россия не будет никому грозить 16:44
Врач рассказал, какой вред мозгу человека наносит смартфон 16:40
Путин рассказал об обстреле спецборта в Чечне 16:38
Шипулин упал на финише и упустил "золото" на этапе КМ по биатлону 16:33
Путин рассказал о своем деде - поваре Ленина и Сталина 16:32
Владимир Путин рассказал, что был внутри танка "Армата" 16:14
В Сибири при падении летательного аппарата погиб человек 15:47
Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014 15:30
В Краснодаре пострадавшие от взрыва жильцы получат компенсации 15:22
"Ворон" с "кхалом Дрого" из "Игры престолов" получил дату премьеры 15:12
Фото: поклонники перестали узнавать "гардемарина" Сергея Жигунова 15:05
Появилось видео скандальной выходки Ефремова в Самаре 15:05
Владимир Путин исключил возможность возврата Крыма Украине 14:56
Судившаяся с Кэти Перри монахиня упала и умерла прямо в зале суда 14:50
Собчак ответила на слова главы МИД Украины о "политической шизофрении" 14:49
Названа главная опасность просмотра телевизора для мужчин 14:49
В Саратовской области предотвратили теракт 14:45
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей 14:44
Брэд Питт заявил, что полностью отказывается от секса 14:42
Герхард Шредер: Никогда бы не хотел быть президентом России 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
11.03.2018 17:00
Рубрика: Спорт

Манчини обрушился с критикой на руководство "Зенита"

Текст: Артур Нанян

Наставник "Зенита" Роберто Манчини в очередной раз раскритиковал руководство клуба. Сделал он это после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

Итальянец уверен: "Зенит" не находится в кризисе. При этом результаты говорят об обратном: уже в третий раз подряд питерцы сыграли в безголевую ничью в Премьер-лиге. По итогам тура "сине-бело-голубые" рискуют опуститься на пятое место. Произойдет это в случае побед столичных "Спартака" и ЦСКА.

Сборная России сыграет товарищеский матч с немцами 15 ноября в Лейпциге
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России

Главная проблема "Зенита", по мнению Манчини, слишком большая зависимость от лучшего бомбардира команды в этом сезоне Александра Кокорина. Специалист сетует, что ему так и не купили еще одного забивного нападающего в зимнее межсезонье.

"Мы столкнулись с проблемой, причем довольно давно", - подчеркнул Манчини.

"Голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, не забивает никто. Зависимость от Кокорина - наша большая проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать, но мне их не дали. До сих пор мы находится в тех же условиях. Этой проблеме уже несколько месяцев", - отметил наставник.

Вообще Манчини все больше начинает походить на своего предшественника - Мирчу Луческу. Румын тоже постоянно жаловался: то на судей, то на руководство, то на своих игроков. Вот и итальянец после ничьей с "Амкаром" обрушился с критикой в адрес судейства, а теперь решил пройтись по руководству клуба.

Недоволен он не только ситуацией с нападающими, но и отсутствием замены Эмануэлю Маммане, получившему серьезную травму колена в первом тайме сегодняшней встречи.

"Еще одна проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по схеме с тремя центральными защитниками после травмы Мамманы", - уверен Манчини.

"Просто у нас выпал важный футболист, а заменить его оказалось некем. Мы хотели взять больше защитников, однако не смогли. Травма Мамманы - большая проблема для нас в будущих матчах", - сказал главный тренер питерцев.

Между тем уже в четверг "Зенит" проведет ответную встречу с "РБ Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы. И в случае вылета далеко не факт, что Манчини останется на своем посту. Напомним, что в первом матче в Германии сильнее оказались немцы - 2:1.

Главное сегодня

Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей
МВД поддержало идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших
Появилось новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Трамп и Ким Чен Ын могут провести саммит на межкорейской границе