Манчини обрушился с критикой на руководство "Зенита"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини в очередной раз раскритиковал руководство клуба. Сделал он это после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

Итальянец уверен: "Зенит" не находится в кризисе. При этом результаты говорят об обратном: уже в третий раз подряд питерцы сыграли в безголевую ничью в Премьер-лиге. По итогам тура "сине-бело-голубые" рискуют опуститься на пятое место. Произойдет это в случае побед столичных "Спартака" и ЦСКА.

Главная проблема "Зенита", по мнению Манчини, слишком большая зависимость от лучшего бомбардира команды в этом сезоне Александра Кокорина. Специалист сетует, что ему так и не купили еще одного забивного нападающего в зимнее межсезонье.

"Мы столкнулись с проблемой, причем довольно давно", - подчеркнул Манчини.

"Голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, не забивает никто. Зависимость от Кокорина - наша большая проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать, но мне их не дали. До сих пор мы находится в тех же условиях. Этой проблеме уже несколько месяцев", - отметил наставник.

Вообще Манчини все больше начинает походить на своего предшественника - Мирчу Луческу. Румын тоже постоянно жаловался: то на судей, то на руководство, то на своих игроков. Вот и итальянец после ничьей с "Амкаром" обрушился с критикой в адрес судейства, а теперь решил пройтись по руководству клуба.

Недоволен он не только ситуацией с нападающими, но и отсутствием замены Эмануэлю Маммане, получившему серьезную травму колена в первом тайме сегодняшней встречи.

"Еще одна проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по схеме с тремя центральными защитниками после травмы Мамманы", - уверен Манчини.

"Просто у нас выпал важный футболист, а заменить его оказалось некем. Мы хотели взять больше защитников, однако не смогли. Травма Мамманы - большая проблема для нас в будущих матчах", - сказал главный тренер питерцев.

Между тем уже в четверг "Зенит" проведет ответную встречу с "РБ Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы. И в случае вылета далеко не факт, что Манчини останется на своем посту. Напомним, что в первом матче в Германии сильнее оказались немцы - 2:1.