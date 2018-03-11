Один из самых интересных матчей очередного тура РФПЛ пройдет в Ростове-на-Дону, куда сегодня пожалует питерский "Зенит".

Хозяевам во что бы то ни стало надо набирать очки. Хоть "Ростов" и находится на 10-м месте, но отрыв от зоны стыковых игр составляет всего два балла. Конечно, соперники по таблице вряд ли смогут обогнать ростовчан, но лучше избежать нервотрепки. Все-таки еще почти треть чемпионата впереди и предстоит разыграть солидное количество очков.

Одна из главных проблем "Ростова" - слабая игра в атаке. За 21 тур команда с берегов Дона забила лишь 18 мячей - хуже только показатели "СКА-Хабаровска" и "Амкара", а больше одного мяча ростовчане забивали в четырех играх. Низкая результативность не ушла и с приходом на тренерский пост Валерия Карпина. Более того, в игре с "Краснодаром" ростовчане впервые в чемпионате пропустили три мяча - к беде с нападением добавились неприятности и в защите. Так что новому тренеру предстоит проделать огромный объем работы чтобы встряхнуть команду.

Осложняет задачу по набору очков "Ростову" и сила соперника. Конечно, "Зенит" сейчас находится не в самой лучшей форме. Питерцы в четверг летали на матч Лиги Европы в Германию, а чемпионате выиграли лишь две встречи из последних десяти. Более того, лишь в четырех из них команда Манчини смогла забить, а неуступчивость "Ростова" всем хорошо известна. Тем не менее, несмотря на длительный спад, оборона "Зенита" остается самой надежной в текущем чемпионате, позволив соперникам сообразить 13 голов с начала сезона.

Добавят остроты игре и последствия событий прошлого тура в Петербурге. Как мы помним, встречу с "Амкаром" питерцы доигрывали вдевятером - против "Ростова" не сыграют удаленные Кришито и Ерохин, а также перебравший карточек Паредес. Манчини же после той встречи не подвел и почти проклял арбитра.

Будет ли Роберто проклинать москвича Алексея Еськова (будет), который обсудит встречу, станет понятно совсем скоро. Игра откроет воскресный игровой день, начало уже в 14:00 по Москве, не пропустите нашу онлайн-трансляцию!