Новости

В США арестовали убийцу сотрудника полиции 04:29
На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия - 2018" 03:57
У берегов Ливии спасли 335 беженцев 03:47
Антирасистская демонстрация прошла в Италии 03:17
Неизвестные подожгли деревянную часовню в Киеве 02:43
Израильские военные застрелили палестинца 02:17
Десятки тысяч ирландцев вышли на митинг против абортов 01:41
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал" 01:21
Певица Светлана Лобода сообщила о беременности 00:52
Российские ВКС испытали гиперзвуковой "Кинжал" в действии 00:25
Бывшая солистка Большого театра скончалась в Бразилии 00:16
"Ростов" - "Зенит". Онлайн-трансляция матча 22-го тура РФПЛ 00:05
В Берлине в лотерею выиграли 42 млн евро 10.03.2018
"Современник" начал разбираться в скандале с актером Ефремовым 10.03.2018
ВСУ обстреляли из минометов южные села ДНР 10.03.2018
В Сочи водитель Lexus погиб в ДТП с автобусом 10.03.2018
В Самаре найденных на улице медведей передали в зоопарк 10.03.2018
На юге Дагестана открыли дороги после схода лавины 10.03.2018
В Калифорнии неизвестный убил полицейского и забаррикадировался в квартире 10.03.2018
Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на КМ 10.03.2018
Фигуристка Трусова стала чемпионкой мира среди юниоров 10.03.2018
Глава МИД Турции объяснил покупку С-400 вместо системы Patriot 10.03.2018
Лыжник Вылегжанин выиграл "бронзу" в марафоне на этапе КМ 10.03.2018
В Восточной Гуте сирийская армия освободила 60 заложников 10.03.2018
Бенедикт Камбербэтч прочтет труд физика Карло Ровелли для аудиокниги 10.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
11.03.2018 00:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча "Ростов" - "Зенит"

Текст: Никита Лашкул

Один из самых интересных матчей очередного тура РФПЛ пройдет в Ростове-на-Дону, куда сегодня пожалует питерский "Зенит".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Массимо Каррера: От травм Зе Луиша я еще не устал

Хозяевам во что бы то ни стало надо набирать очки. Хоть "Ростов" и находится на 10-м месте, но отрыв от зоны стыковых игр составляет всего два балла. Конечно, соперники по таблице вряд ли смогут обогнать ростовчан, но лучше избежать нервотрепки. Все-таки еще почти треть чемпионата впереди и предстоит разыграть солидное количество очков.

Одна из главных проблем "Ростова" - слабая игра в атаке. За 21 тур команда с берегов Дона забила лишь 18 мячей - хуже только показатели "СКА-Хабаровска" и "Амкара", а больше одного мяча ростовчане забивали в четырех играх. Низкая результативность не ушла и с приходом на тренерский пост Валерия Карпина. Более того, в игре с "Краснодаром" ростовчане впервые в чемпионате пропустили три мяча - к беде с нападением добавились неприятности и в защите. Так что новому тренеру предстоит проделать огромный объем работы чтобы встряхнуть команду.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Судья объяснил, почему забыл показать красную карточку игроку "Амкара"

Осложняет задачу по набору очков "Ростову" и сила соперника. Конечно, "Зенит" сейчас находится не в самой лучшей форме. Питерцы в четверг летали на матч Лиги Европы в Германию, а чемпионате выиграли лишь две встречи из последних десяти. Более того, лишь в четырех из них команда Манчини смогла забить, а неуступчивость "Ростова" всем хорошо известна. Тем не менее, несмотря на длительный спад, оборона "Зенита" остается самой надежной в текущем чемпионате, позволив соперникам сообразить 13 голов с начала сезона.

Добавят остроты игре и последствия событий прошлого тура в Петербурге. Как мы помним, встречу с "Амкаром" питерцы доигрывали вдевятером - против "Ростова" не сыграют удаленные Кришито и Ерохин, а также перебравший карточек Паредес. Манчини же после той встречи не подвел и почти проклял арбитра.

Будет ли Роберто проклинать москвича Алексея Еськова (будет), который обсудит встречу, станет понятно совсем скоро. Игра откроет воскресный игровой день, начало уже в 14:00 по Москве, не пропустите нашу онлайн-трансляцию!

Главное сегодня

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"
Путин готов к диалогу с США о сокращении вооружений
В Крыму назвали маразмом планы Рады выселить россиян с полуострова
Журналистка NBC: "Перемудрить" Владимира Путина невозможно
Биатлонистка Румянцева завоевала "золото" Паралимпиады