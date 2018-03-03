Дубль Смолова помог "Краснодару" победить "Ростов" в РФПЛ

В субботу вечером в матче 21-го тура чемпионата страны по футболу в премьер-лиге "Краснодар" на своем поле в присутствии 31-й тысячи зрителей обыграл "Ростов" - 3:1 (1:1). После этой победы "быки" набрали 39 очков и вышли на второе место в первенстве, обойдя ЦСКА, "Спартак" и "Зенит". Дубль в составе хозяев поля сделал Федор Смолов, на счету которого стало уже 12 мячей в РФПЛ.

Краснодар против Ростова-на-Дону, Игорь Шалимов против Валерия Карпина (они еще и родились в один и тот же день - 2 февраля 1969 года) - уже только эти два противостояния представителей много десятилетий конкурирующих во всем соседних мегаполисов и бывших популярных спартаковских игроков делали предстоящий поединок более чем интригующим. А если добавить еще и важное турнирное значение южного дерби (кубанцы грезят попаданием в Лигу чемпионов, а дончане мечтают зацепиться за место в Лиге Европы), то значение матча и вовсе приобретало важность наигромаднейшую.

О чем говорили и толпы болельщиков с берегов Дона, задолго до начала игры прибывших к арене. Оказалось, клуб не пожалел 700 тысяч рублей, организовав для них бесплатную электричку до Краснодара и обратно. Только на ней прибыли почти 1200 фанатов - самый большой спортивный "ростовский десант" за всю историю футбольных баталий с соседями. А всего в столицу Кубани на игру прибыли почти три тысячи ростовских фанатов.

А вскоре болельщики хозяев в черно-зеленых, а их гостевые оппоненты в желто-синих шарфах и майках образовали единую толпу. Отметим, вполне мирную и внешне даже почти дружелюбную. Среди них сразу бросались в глаза громадные быки - талисманы краснодарцев. Кстати, у ростовчан подобного талисмана (или, москота, говоря по-современному) попросту нет.

Как выяснилось, сей пробел вот-вот исчезнет: буквально послезавтра завершается конкурс на лучшую идею москота - из 11 финалистов будет выбран победитель. Заглянув на сайт ФК "Ростов", можно узнать, что среди претендентов есть очень даже любопытные персонажи (например, "Комбайнер Сельмаш" и "Нахаленок"), хотя большинство - животные и насекомые (волк и лев, росомаха и питбуль, кот и шершень).

Но выбор талисмана - дело будущего, а пока было любопытно, в каком обличии предстанет перед зрителями донской коллектив Валерия Карпина, который почти полтора года в роли телеэксперта очень тонко анализировал матчи других команд. Как же он перенес длительную тренерскую паузу?

Впрочем, не меньшую загадку представляло и состояние кубанцев, которым удалось в межсезонье не только сохранить Федора Смолова, но и получить из "Зенита" талантливого хавбека Олега Шатова. При этом в контрольных матчах "быки" играли то на загляденье, то выдавали невзрачные поединки.

К началу противостояния в южной столице завершились двасубботних поединка с участием лидеров, в которых ЦСКА одолел дома "Урал" (1:0), а вот "Зенит" - также на своем поле - не смог забить пермскому "Амкару" (0:0). В результате армейцы и питерский клуб набрали по 38 очков, разделив на данный момент второе место в РФПЛ. То есть победа "быков" позволяла им набрать 39 очков и выводила на второе место в первенстве. С которого кубанцев завтра мог потеснить только "Спартак" - и то лишь в случае виктории битве с лидирующим "Локомотивом".

Отметим, что Шалимов и Карпин тепло обнялись в подтрибунном помещении перед выходом команд на арену. Но на поле развернулись нешуточные действия, причем в дебюте хозяева сразу бросились вперед, и Классон, получив мяч в центре штрафной, мог даже забить. Но швед промахнулся, а вот через пару минут Скопинцев имел еще более весомый шанс, и лишь удачная игра в ближнем углу Синицына (голкипер перевел на угловой выстрел ростовчанина с пяти метров) уберегла "быков" от больших неприятностей.

А последовавшие следом еще пару выпадов гостей показали, что "Ростов" только отбиваться в этом матче вовсе не собирается (за первые 20 минут гости подали четыре угловых). И хотя краснодарцы постепенно установили контроль над мячом, соперник спокойно контролировал подходы к собственной штрафной, в центре которой Макеев, Ингасон и Вилюш еще и образовали внешне непроходимый редут.

Да еще и вынуждая Смолова уходить на фланги в поисках обострения ситуации. Однако на 28-й минуте защитники гостей довольно флегматично наблюдали, как форвард после простенького заброса Каборе из центра поля получил мяч в штрафной, обманул Макеева, а затем пробил метров с десяти по воротам. При этом к своим защитникам присоединился и Песьяков, пропустивший под собой совсем не обязательный гол - 1:0.

Этот мяч стал для Федора уже 11-м в первенстве страны, и он вышел в лидеры бомбардирской гонки, опередив зенитовца Кокорина на один мяч.

И тут же Перейра после передачи Шатова, промахнувшись с идеальной позиции из центра штрафной, позволил ростовчанам остаться в игре. А перед самым перерывом арбитр Карасев неожиданно для всех безобидную на вид борьбу за мяч у самой линии штрафной между Шишкиным и Скопинцевым однозначно определил в пользу гостей, назначив довольно спорный со стороны пенальти. Ионов обманул голкипера и сравнял счет - 1:1, 45-я минута.

В дебюте второй половины "быки" предсказуемо попробовали ринуться вперед, но оппонент с помощью резких контратак показал, что инициативу отдавать не собирается. В результате основные сражения развернулись в середине поля, которую соперники всеми силами старались оставить за собой.

Причем в эти минуты старания гостей выглядели даже опаснее: единственный опорный хавбек кубанцев Каборе частенько оказывался под натиском сразу нескольких ростовчан, которые забирали мяч и получали возможность врываться в штрафную хозяев.

Но результативной все же оказалась контратака "быков". Смолов отправил передачей в штрафную Классона, которого, по мнению Карасева (опять же не явно бесспорному), неправильно встретил Вилуш. С "точки" не промахнулся и Смолов - 2:1, 60-я минута. Таким образом, на счету форварда стало уже 12 мячей в РФПЛ.

Валерий Карпин в надежде все-таки спасти матч вместо защитника Скопинцева выпустил второго форварда Дядюна. После чего игра совсем раскрылась, и оставалось посмотреть, кому улыбнется фортуна: соперники стали проводить быстрые выпады, каждый из которых грозил оказаться результативным. Отметим, что "Ростов" атаковал куда чаще, постоянно напрягая оборону кубанцев.

Однако решающий "укол" удался "Краснодару": в контратаке Мамаев с близкого расстояния (после идеальной передачи Гранквиста) забил решающий мяч - 3:1, 89-я минута.



"Краснодар" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 3:1 (1:1).

Голы: Смолов, 28, 60 (с пенальти), Мамаев, 89 - у "Краснодара"; Ионов, 45 (с пенальти) - у "Ростова".

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Петров, Мамаев (Иван, 90+2), Шатов (Лаборде, 90), Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 76), Классон, Смолов.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев (Зуев, 73), Скопинцев (Дядюн, 80), Шомуродов (Майер, 65), Сигурдарсон.

Предупреждение: Зуев, 90+1 - у "Ростова".

Судьи: Карасев, Аверьянов, Калугин (все - Москва).

3 марта. Стадион "Краснодар". 31 тысяча 388 зрителей.

