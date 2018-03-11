Марин Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт"

На прошедшем в Лилле съезде французской правой партии "Национальный фронт" ее лидер Марин Ле Пен предложила сменить название партии на "Национальное объединение" ("Rassemblement national").

Объясняя это выбор, Марин Ле Пен заявила, что название партии должно содержать в себе "политический посыл и отражать суть избранного нами проекта для Франции".

"На слове "национальный" мы остановились, ибо иначе и быть не может: оно имеет отношение ко всем нам, французам. Что касается "объединения", то это призыв к тем, кому дорога Франция, присоединиться к нам", - подчеркнула Марин Ле Пен.

Сделав акцент на том, что эмблема партии - горящий трехцветный факел - останется неизменной, она сообщила, что вопрос о смене названия Нацфронта будет решен демократическим путем, и по нему предстоит высказаться всем членам партии.

"Я не вижу другого способа, как организовать голосование, и я подчинюсь мнению большинства", - отметила Марин Ле Пен. Судя по всему, итоги этого внутрипартийного голосования станут известны минимум через несколько недель.

Идея нового названия партии неоднократно, начиная с осени прошлого года, озвучивалась Марин Ле Пен. При этом она говорила о том, что такая перемена должна позволить возглавляемому ей движению расширить возможности для создания коалиций с другими политическими силами страны.

Перед тем, как Марин Ле Пен объявила о переименовании партии, делегаты съезда переизбрали ее своим председателем.

Такое решение было заранее предсказуемо: Марин Ле Пен была единственным кандидатом на этот пост, а ее кандидатуру поддержали все члены Нацфронта в ходе референдума, результаты которого и были оглашены на съезде.

Это третий срок Марин Ле Пен во главе партии, созданной ее отцом в 1972 году.

В течение нескольких десятилетий Нацфронт считался политическим движением с явным радикально-националистическим налетом, что отталкивало от него широкий республиканский электорат.

"Ребрендинг" Нацфронта начался в 2011 году, когда Жан-Мари Ле Пен уступил председательский пост дочери. Марин Ле Пен приложила все силы для того, чтобы изменить доставшийся ей в наследство образ партии, придать ей большую респектабельность, в чем, несомненно, преуспела. Правда, тем самым вызвала недовольство отца, и конфликт с ним, в конце концов, привел к полному разрыву.

По ее инициативе Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии, а на нынешнем съезде в Лилле из утвержденного там нового устава партии исчезло упоминание поста почетного председателя, который до сих пор занимал Жан-Мари Ле Пен.

По мнению Марин Ле Пен, именно такой "курс на обновление" способен в перспективе вернуть партии позиции, которые пошатнулись после того, как во второму туре прошлогодних президентских выборов на фоне неудачных финальных теледебатов с лидером движения "Республика на марше", а ныне хозяином Елисейского дворца Эмманюэлем Макроном она потерпела поражение.

В своей заключительной речи на съезде в Лилле Марин Ле Пен выразила убежденность в том, что ей удастся привести партию к власти.

"Сначала мы были партией протеста, затем партией оппозиции, а завтра станет партией правящей", провозгласила Марин Лен Пен под аплодисменты ее единомышленников.