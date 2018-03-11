Певица Светлана Лобода сообщила о беременности

Светлана Лобода, признанная певицей года в рамках I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве, сообщила о том, что ждет ребенка.

Получая награду, 35-летняя Лобода заявила, что уходит в небольшой отпуск. Она объяснила это как профессиональными причинами, так и сугубо личными.

"Чтобы записать новый альбом, сделать новое грандиозное шок и чтобы приготовиться к самому важному событию для каждой женщины - к рождению малыша", - цитирует Лободу ТАСС.

Артистка пообещала, что вновь появится на концертах уже в июне. Известно, что у нее уже есть дочь Евангелина, которой в этом году исполнится 7 лет. По данным СМИ, отцом ее второго ребенка станет солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Отметим, что певцом года, по версии BraVo, стал Сергей Лазарев, "группой" - "Ленинград", "дуэтом" - Максима Фадеева и Григория Лепса, "композитором" - Константин Меладзе, а "поэтом" - Михаил Гуцериев. Лучшим шоу года признана концертная программа Ани Лорак "Diva", а британский музыкант Род Стюарт получил статуэтку "За вклад в мировую музыкальную культуру".