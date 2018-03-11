Появилось видео с места ликвидации террористов под Саратовом

Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры оперативной съемки с места задержания боевиков в Саратовской области, где был предотвращен крупный теракт. Участники преступной группы ликвидированы.

Напомним, 11 марта сотрудникам ФСБ РФ удалось выйти на след закрытой преступной ячейки, которая планировала теракт. Об этом свидетельствует вооружение, которое находилось при себе у преступников.

Потенциальные террористы пытались скрыться на автомобиле, а при попытке задержания открыли огонь. В перестрелке члены преступной группировки были смертельно ранены.

Как видно на кадрах видеосъемки, операция проводилась в темное время суток. На земле у автомобиля лежат тела двух мужчин. Вокруг них разложено вооружение, которое было изъято в ходе спецоперации. Это пистолеты, граната и самодельная взрывчатка, начиненная металлическими предметами для усиления поражающего воздействия. Эксперты оценили силу самодельной бомбы, эквивалентную трем килограммам тротила.

По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело. На месте работает следственная группа, продолжаются оперативные мероприятия.

Глава региона Валерий Радаев сообщил, что в Саратовской области выстроено взаимодействие всех уровней власти для проведения дальнейших мероприятий, в том числе профилактических. Он назвал работу силовиков оперативной, четкой и профессиональной.