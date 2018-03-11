Стали известны подробности ликвидации террористов под Саратовом

В Саратовской области стали известны подробности операции по предотвращению крупного теракта, который планировался законспирированной ячейкой террористов. Боевики оказали сопротивление во время задержания и были уничтожены. Их личности пока не раскрываются.

Специальную операцию сотрудники управления ФСБ РФ провели в Саратовской области в воскресенье 11 марта. Им удалось выследить членов бандформирования. Силовики вышли на их след и пытались задержать. Однако преступники на автомобиле оказали вооруженное сопротивление. Завязалось боевое столкновение. В результате перестрелки члены боевой ячейки получили смертельные ранения. О пострадавших среди силовиков не сообщается.

- Обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, - уточнили в пресс-службе ФСБ РФ.

Как уточнили эксперты, такого объема взрывчатого вещества было бы достаточно для крупного теракта с поражающей силой в радиусе до 10 метров. Дополнительные элементы усилили бы поражающее действие.

По данному факту УФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело, квалифицировав его как приготовление к террористическому акту.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.