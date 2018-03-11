"Ростов" и "Зенит" сыграли в расточительную ничью

Встреча "Ростова" и "Зенита" закончилась вничью. Хотя команды имели массу голевых моментов, чтобы "размочить" нулевой счет на табло.

Только в первом тайме полузащитник ростовчан Алексей ионов трижды выходил к воротам питерского вратаря Юрия Лодыгина, но не забил. Еще по одному опасному моменту имели защитники "Ростова" Дмитрий Скопинцев и Сергей Паршивлюк, чем привели несколько тысяч донских болельщиков в неописуемый восторг.

"Зенит" ответил опасными ударами Антона Заболотного и Юрия Жиркова.

Вторая половина матча тоже прошла в напряженной борьбе. Несколько лучше смотрелись ростовчане, но игроки "Зенита" отвечали контратаками. Таким образом игровое преимущество было у хозяев стадиона "Олимп-2", но реализовать его в забитые мячи им не удалось. О накале борьбы свидетельствует тот факт. что футболисты получили шесть желтых карточек: четыре - у "Зенита" и две у ростовчан.

В добавленное судьей время обе команды не смогли использовать в его свою пользу. Счет 0 : 0 остался на табло.

Итак подопечные Роберто Манчини в третий раз подряд сыграли вничью в чемпионате России. Набрав 39 очков "Зенит" занял третье место в турнирной таблице РФПЛ, а "Ростов" остался на десятой позиции.