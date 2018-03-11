В Краснодаре пострадавшие от взрыва жильцы получат компенсации

Всем жильцам подъезда, который пострадал 10 марта в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Краснодаре будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом на встрече с жильцами квартир сообщил мэр города Евгений Первышов.

- Всем жильцам четвертого подъезда - и владельцам и тем, кто арендовал квартиры, - будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч, - заявил Евгений Первышов.

Как уточнил помощник главы города Владимир Вербицкий, всего в подъезде 20 квартир, помощь получат все, вне зависимости от повреждения имущества. Кроме того, всем, кому это необходимо, будет обеспечено проживание в гостинице на весь срок ремонтно-восстановительных работ в доме.

Жильцы трех первых подъездов дома уже вернулись в свои квартиры, восстановлена подача воды и электричества. Продолжает работать экспертная организация, которая на месте оценивает состояние конструкций и составляет для специалистов алгоритм и этапы проведения работ.

Ранее "РГ" сообщала, что утром 10 марта взрыв газа в жилой многоэтажке в Краснодаре разрушил два этажа здания. Пострадали семь человек, трое из них были госпитализированы. Прокуратура региона назначила проверку по факту ЧП, а в следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело.