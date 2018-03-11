Рогозин: Модернизация МиГ-31 шла параллельно с разработкой "Кинжала"

Модернизация МиГ-31 шла параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия", - написал Рогозин в Twitter.

Ранее сообщалось, что российское военное ведомство опубликовало видео учебно-боевого пуска "Кинжала".

Полет ракеты занимает несколько секунд, что исключает перехват "Кинжала" средствами ПВО. Длина ракеты около трех метров, скорость боеприпаса превышает 10 Маха, дальность его полета 2000 километров.

С 1 декабря 2017 года "Кинжал" проходит опытно-боевую эксплуатацию в Южном военном округе на перехватчиках МиГ-31БМ.