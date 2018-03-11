Новости

Янис Урбанович раскритиковал политику правительства Латвии 21:39
Умер актер Дмитрий Дорлиак 21:12
Марин Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт" 20:51
Дмитрия Хворостовского посмертно наградили премией BraVo 20:38
В Забайкалье осудили банду наркоторговцев 20:21
СМИ: Не менее 11 человек погибли при крушении самолета в Иране 19:51
Российские синхронисты заняли первое место на этапе Мировой серии 19:20
В Финском заливе из ледового плена спасли тюленя 19:17
В Берлине сожгли мечеть и турецкий культурный центр 19:16
Симфония морской стихии Айвазовского покорила жителей белорусского Полесья 19:10
В Иране разбился турецкий пассажирский самолет 19:04
В Мексике откроют памятник дешифровщику письменности майя Кнорозову 18:35
ЦСКА уверенно обыграл в гостях "Ахмат" 18:30
На Белорусском направлении произошел сбой в движении поездов 17:55
Собянин: Путин стал более естественным и открытым 17:42
Путин рассказал о героях страны 17:24
Путин рассказал о пиве от Меркель 17:12
Путин назвал гибель подлодки "Курск" проявлением плачевного состояния армии в то время 17:11
Манчини обрушился с критикой на руководство "Зенита" 17:00
Путин рассказал о губительности "югославского" сценария для России 90-х 16:55
Появилось видео с места ликвидации террористов под Саратовом 16:50
Путин: Россия не будет никому грозить 16:44
Врач рассказал, какой вред мозгу человека наносит смартфон 16:40
Путин рассказал об обстреле спецборта в Чечне 16:38
Шипулин упал на финише и упустил "золото" на этапе КМ по биатлону 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
11.03.2018 20:13
Рубрика: Власть

Пропащий отец

Алиментщиков начали признавать без вести отсутствующими
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
Начала действовать новая практика: суды стали признавать "пропавшими без вести" (если быть юридически точным - без вести отсутствующими) злостных алиментщиков, которых не удалось отыскать судебным приставам.

Как сообщили "РГ" в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, недавно такое решение принял один из столичных судов. А сегодня "РГ" публикует закон, который расширит подобную практику: необходимые поправки вносятся в Гражданский процессуальный кодекс и Закон "Об исполнительном производстве". Система будет работать так: сначала приставы объявляют человека в розыск и в течение года ищут. Если должник как в воду канул, взыскатели смогут обратиться в суд, чтобы признать гражданина без вести отсутствующим. Приставы подтвердят, что человека нигде нет.

Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
Госдума приняла закон о безрезультатных поисках "алиментщиков"

Наделение беглого отца статусом "пропавшего" позволит назначать социальную пенсию его детям. Имущество же должника может быть передано в доверительное управление. Как объясняют юристы, без вести отсутствующего могут даже выписать из квартиры.

Проблема в том, что раньше суды зачастую отказывались принимать материалы от судебных приставов. Поэтому потребовались изменения в законе.

Правда, даже разработка документа, похоже, стала важным сигналом для судей. Прецедент создан. Как рассказывают в управлении ФССП по Москве, в судебное заседание был вызван судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск.

Было доказано, что в течение года в месте жительства должника нет сведений о месте его пребывания и что установить место его нахождения не представляется возможным.

В итоге неплательщик алиментов был признан безвестно отсутствующим, а взыскатель начал получать пособие на содержание малолетнего ребенка.

Главное сегодня

Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей
МВД поддержало идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"
Трамп и Ким Чен Ын могут провести саммит на межкорейской границе