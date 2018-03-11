Начала действовать новая практика: суды стали признавать "пропавшими без вести" (если быть юридически точным - без вести отсутствующими) злостных алиментщиков, которых не удалось отыскать судебным приставам.

Как сообщили "РГ" в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, недавно такое решение принял один из столичных судов. А сегодня "РГ" публикует закон, который расширит подобную практику: необходимые поправки вносятся в Гражданский процессуальный кодекс и Закон "Об исполнительном производстве". Система будет работать так: сначала приставы объявляют человека в розыск и в течение года ищут. Если должник как в воду канул, взыскатели смогут обратиться в суд, чтобы признать гражданина без вести отсутствующим. Приставы подтвердят, что человека нигде нет.

Наделение беглого отца статусом "пропавшего" позволит назначать социальную пенсию его детям. Имущество же должника может быть передано в доверительное управление. Как объясняют юристы, без вести отсутствующего могут даже выписать из квартиры.

Проблема в том, что раньше суды зачастую отказывались принимать материалы от судебных приставов. Поэтому потребовались изменения в законе.

Правда, даже разработка документа, похоже, стала важным сигналом для судей. Прецедент создан. Как рассказывают в управлении ФССП по Москве, в судебное заседание был вызван судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск.

Было доказано, что в течение года в месте жительства должника нет сведений о месте его пребывания и что установить место его нахождения не представляется возможным.

В итоге неплательщик алиментов был признан безвестно отсутствующим, а взыскатель начал получать пособие на содержание малолетнего ребенка.