Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 48-ФЗ "О внесении изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве""

Принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Часть первую статьи 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532) после слов "органы внутренних дел," дополнить словами "службу судебных приставов,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 39, ст. 4539; 2011, N 29, ст. 4287; N 30, ст. 4573; N 49, ст. 7067; N 50, ст. 7352; 2013, N 14, ст. 1657; N 52, ст. 7006; 2014, N 11, ст. 1099; N 19, ст. 2331; 2015, N 10, ст. 1393, 1427; N 48, ст. 6706; 2016, N 1, ст. 45; 2017, N 31, ст. 4739; N 47, ст. 6847) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 43 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:

"10) признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) если исполнительный документ содержит требование о взыскании государственной пошлины по рассмотренному судом делу о взыскании задолженности по платежам в бюджет, в отношении которой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, принято решение о признании ее безнадежной к взысканию.";

2) в части 2 статьи 44 слова "пунктами 4 и 5 части 2 статьи 43" заменить словами "пунктами 4, 5, 10 и 11 части 2 статьи 43";

3) статью 65 дополнить частью 16 следующего содержания:

"16. Если после проведения исполнительно-разыскных действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно-разыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.";

4) в статье 112:

а) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Неисполненные постановления о взыскании исполнительского сбора, вынесенные в рамках исполнительных производств, подлежащих прекращению по основаниям, установленным пунктами 10 и 11 части 2 статьи 43 настоящего Федерального закона, отменяются судебным приставом-исполнителем.";

б) пункт 3 части 10 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных частью 51 настоящей статьи";

5) в части 2 статьи 117 слова "пунктами 4 и 5 части 2 статьи 43" заменить словами "пунктами 4, 5, 10 и 11 части 2 статьи 43".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин