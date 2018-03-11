В МВД поддержали самостоятельное оформление водителями мелких ДТП

МВД заинтересовано в расширении так называемого европротокола, то есть оформления мелких аварий без вызова ГИБДД.

Речь идет об идее, которую высказал недавно замглавы минфина Алексей Моисеев. Выступая в Госдуме, он сообщил журналистам, что в будущем у водителей появится возможность быстро на месте самостоятельно оформлять без вызова ГИБДД все мелкие аварии, в которых нет пострадавших.

Эту идею поддержали в МВД. "Госавтоинспекция заинтересована в расширении института европротокола, поскольку самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы. Это позволит им сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, связанных с профилактикой, выявлением и пресечением правонарушений в области дорожной безопасности", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

Впрочем, это дело очень далекого будущего. Ведь Алексей Моисеев рассказывал о такой перспективе в связи с его же предложением отменить уже полгода действующую норму закона об ОСАГО. Эта норма распространила так называемое прямое возмещение ущерба на все аварии без пострадавших, независимо от того, сколько машин столкнулись. Напомним, что прямое возмещение ущерба - это обязанность водителя обращаться за выплатой в свою страховую компанию, с которой он и заключал договор ОСАГО. Раньше она распространялась только на аварии, в которых пострадало два автомобиля. Если пострадали три и больше машин, необходимо было обращаться в страховую компанию виновника ДТП. Но вот уже скоро полгода, как эта норма не зависит от количества транспортных средств, участвовавших в аварии.

А предлагается отменить ее потому, что страховщики зачастую не понимают, кто кому должен компенсировать ущерб. В результате рассмотрение выплат затягивается. Как пояснил сложившуюся ситуацию президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, лучше, чтобы все материалы по аварии стекались в одно место - к страховщику виновника. Сейчас получается, что они разбегаются по разным страховым компаниям.

Напомним также, что европротокол вскоре будет расширен. С 1 июня увеличится лимит выплат по нему до 100 тысяч рублей с нынешних 50 тысяч. А с 1 октября в нем появится норма, позволяющая не вызывать ГИБДД даже в том случае, если у водителей нет согласия в обстоятельствах ДТП. Правда, при этом транспортные средства должны быть оборудованы системами ГЛОНАС/GPS, позволяющими передать некорректируемую информацию об обстоятельствах ДТП. А также фото и видео, сделанные при помощи специального мобильного приложения.