В России узаконили зарплату в иностранной валюте

Он предписывает работодателю выплачивать заработную плату только в официальной валюте РФ - в рублях, а по требованиям российского валютного законодательства граждане, работающие за рубежом, могут получать зарплату от своих работодателей (юридических лиц и резидентов РФ) на счета, открытые только в российских банках. Чтобы у работников российских компаний за рубежом появилось право получать зарплату, например, в долларах или евро, требовались изменения в валютном регулировании.

Не в самом удобном положении до сих пор находилась дипломатическая когорта, чьими работодателями числятся диппредставительства, консульства, постоянные представительства и прочие государственные учреждения РФ, расположенные за рубежом. Эти работники могут получать зарплату в иностранной валюте и без новых поправок, но только через отделения уполномоченных банков, работающих за рубежом.

Изменения в законодательстве устранят правовую коллизию: счет зачисления зарплаты разрешат вести в российском банке "в связи с возрастающими рисками нарушения бесперебойного получения такими работниками валютного денежного содержания". Иными словами, на случай санкций со стороны государства, в котором работает резидент РФ.