В России узаконили зарплату в иностранной валюте

Новости

Янис Урбанович раскритиковал политику правительства Латвии 21:39
Умер актер Дмитрий Дорлиак 21:12
Марин Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт" 20:51
Дмитрия Хворостовского посмертно наградили премией BraVo 20:38
В Забайкалье осудили банду наркоторговцев 20:21
СМИ: Не менее 11 человек погибли при крушении самолета в Иране 19:51
Российские синхронисты заняли первое место на этапе Мировой серии 19:20
В Финском заливе из ледового плена спасли тюленя 19:17
В Берлине сожгли мечеть и турецкий культурный центр 19:16
Симфония морской стихии Айвазовского покорила жителей белорусского Полесья 19:10
В Иране разбился турецкий пассажирский самолет 19:04
В Мексике откроют памятник дешифровщику письменности майя Кнорозову 18:35
ЦСКА уверенно обыграл в гостях "Ахмат" 18:30
На Белорусском направлении произошел сбой в движении поездов 17:55
Собянин: Путин стал более естественным и открытым 17:42
Путин рассказал о героях страны 17:24
Путин рассказал о пиве от Меркель 17:12
Путин назвал гибель подлодки "Курск" проявлением плачевного состояния армии в то время 17:11
Манчини обрушился с критикой на руководство "Зенита" 17:00
Путин рассказал о губительности "югославского" сценария для России 90-х 16:55
Появилось видео с места ликвидации террористов под Саратовом 16:50
Путин: Россия не будет никому грозить 16:44
Врач рассказал, какой вред мозгу человека наносит смартфон 16:40
Путин рассказал об обстреле спецборта в Чечне 16:38
Шипулин упал на финише и упустил "золото" на этапе КМ по биатлону 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
11.03.2018 21:05
Рубрика: Экономика

Вышли за рубеж

В России узаконили зарплату в иностранной валюте
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
Российские компании смогут выплачивать зарплату своим сотрудникам, которые работают за границей, в иностранной валюте. Поправки в Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" публикует "Российская газета". В начале февраля, чтобы новелла заработала, были приняты поправки в Трудовой кодекс РФ.

Он предписывает работодателю выплачивать заработную плату только в официальной валюте РФ - в рублях, а по требованиям российского валютного законодательства граждане, работающие за рубежом, могут получать зарплату от своих работодателей (юридических лиц и резидентов РФ) на счета, открытые только в российских банках. Чтобы у работников российских компаний за рубежом появилось право получать зарплату, например, в долларах или евро, требовались изменения в валютном регулировании.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
На какие уловки идут работодатели, чтобы не платить зарплату

Не в самом удобном положении до сих пор находилась дипломатическая когорта, чьими работодателями числятся диппредставительства, консульства, постоянные представительства и прочие государственные учреждения РФ, расположенные за рубежом. Эти работники могут получать зарплату в иностранной валюте и без новых поправок, но только через отделения уполномоченных банков, работающих за рубежом.

Изменения в законодательстве устранят правовую коллизию: счет зачисления зарплаты разрешат вести в российском банке "в связи с возрастающими рисками нарушения бесперебойного получения такими работниками валютного денежного содержания". Иными словами, на случай санкций со стороны государства, в котором работает резидент РФ.

Главное сегодня

Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей
МВД поддержало идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"
Трамп и Ким Чен Ын могут провести саммит на межкорейской границе