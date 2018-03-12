Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 44-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""

Принят Государственной Думой 21 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 7, ст. 905; N 48, ст. 6728; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 1, ст. 11) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 26 и 27 следующего содержания:

"26) операций по выплате физическим лицам - резидентам заработной платы и иных выплат в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации по заключенным ими с юридическими лицами - резидентами трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами - резидентами своих трудовых обязанностей за пределами территории Российской Федерации;

27) операций по переводу на открытые в уполномоченных банках на территории Российской Федерации счета физических лиц - резидентов:

являющихся сотрудниками (работниками) дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, представителями федеральных органов исполнительной власти (заместителями представителей федеральных органов исполнительной власти), находящимися за пределами территории Российской Федерации, а также сотрудниками (работниками) расположенных за пределами территории Российской Федерации представительств, филиалов государственных учреждений Российской Федерации, месячного должностного оклада с надбавками, денежного содержания, денежного довольствия, должностного оклада и надбавки к должностному окладу (при наличии оснований для ее установления), заработной платы и иных сумм в иностранной валюте согласно заключенным с указанными сотрудниками (работниками, представителями, заместителями представителей) служебным контрактам, контрактам, трудовым договорам и иных сумм, связанных с исполнением указанными сотрудниками (работниками, представителями, заместителями представителей) своих служебных или трудовых обязанностей за пределами территории Российской Федерации, выплата которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также причитающихся указанным сотрудникам (работникам, представителям, заместителям представителей) сумм возвращенного налога на добавленную стоимость и иных налогов, полученных от компетентных органов государств пребывания;

направленных федеральными органами исполнительной власти за пределы территории Российской Федерации для оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей согласно заключенным ими с такими федеральными органами исполнительной власти служебным контрактам, контрактам, трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами - резидентами своих служебных или трудовых обязанностей за пределами территории Российской Федерации, а в отношении физических лиц - резидентов из числа военнослужащих - по решениям должностных лиц, уполномоченных направлять военнослужащих за пределы территории Российской Федерации, сумм денежного содержания, денежного довольствия, заработной платы и иных выплат в иностранной валюте.";

2) в статье 12:

а) в абзаце первом части 5 слова "и 25" заменить цифрами ", 25, 26";

б) в части 61:

пункт 2 после слова "представительства" дополнить словами "или филиала";

в пункте 3 слово "местонахождения" заменить словами "места нахождения", после слова "представительств" дополнить словами "или филиалов";

в пункте 4 слова "и 19" заменить цифрами ", 19, 26".

Президент Российской Федерации

В. Путин