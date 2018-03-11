По новому закону кредиторы обязаны информировать заемщиков по СМС и электронной почте отдельно о задолженности и отдельно об остатке лимита кредитования по договору потребкредита, предоставленного через электронное средство платежа (кредитную карту). До этого такая обязанность отсутствовала, операторы по переводу средств могли информировать только непосредственно о совершении операций.

Конкретизация данных позволит клиентам не заблуждаться относительно размера задолженности и остатка лимита кредитования. Информирование клиента будет происходить только по операциям с картой, по которой клиент получил кредит.

При внесении в Госдуму закон был посвящен только кредитным картам, однако ко второму чтению документ дополнен рядом положений, фактически превративших его в закон о переходе Промсвязьбанка, находящегося на санации, в статус оборонного. Так, из его текста следует, что правительство вправе в 2018 году принять в бюджет все обыкновенные акции Промсвязьбанка за счет одновременного уменьшения имущественного взноса Агентства по страхованию вкладов на сумму до 150 миллиардов рублей.