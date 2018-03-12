Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 19, ст. 2061; 2008, N 44, ст. 4982; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; 2014, N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; N 27, ст. 4273; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) часть третью после слов "Советом директоров" дополнить словами ", и за исключением нормативных актов Банка России, указанных в части пятой настоящей статьи";

б) в части пятой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Не подлежат государственной регистрации и вступают в силу в соответствии с предусмотренным в них порядком нормативные акты Банка России, устанавливающие:";

абзац второй признать утратившим силу;

2) статью 8 дополнить частью девятой следующего содержания:

"Банк России на основании решения Совета директоров вправе вносить денежные средства и (или) иное имущество, включая недвижимое имущество, в качестве имущественного взноса Банка России в имущество государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".";

3) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Прибыль Банка России определяется как разница между суммой доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим Федеральным законом, банковских операций и сделок, доходов от участия в капиталах организаций и иных доходов от деятельности Банка России и суммой расходов, связанных с осуществлением Банком России своих функций, установленных статьей 4 настоящего Федерального закона, в том числе расходов, связанных с обеспечением деятельности Банка России, его организаций и служащих.";

4) в статье 18:

а) пункт 9 части первой дополнить абзацем следующего содержания:

"о размерах надбавок к коэффициентам риска, применяемых Банком России в качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации (далее - надбавки к коэффициентам риска), по отдельным видам активов, а также о значениях характеристик видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска;";

б) в части второй после слов "прямых количественных ограничений," дополнить словами "надбавок к коэффициентам риска, значений характеристик видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска,", слова "в официальном издании Банка России - "Вестнике Банка России" заменить словами "в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 7 настоящего Федерального закона,";

5) статью 452 дополнить частями третьей - пятой следующего содержания:

"В качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании решения Совета директоров вправе устанавливать надбавки к коэффициентам риска по отдельным видам активов из числа включаемых в расчет нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы). Надбавки к коэффициентам риска по отдельному виду активов могут быть дифференцированными в зависимости от значений характеристики соответствующего вида актива, установленных Советом директоров. Виды активов, к которым могут быть установлены надбавки к коэффициентам риска, а также характеристики указанных видов активов устанавливаются нормативным актом Банка России.

Надбавки к коэффициентам риска по отдельным видам активов учитываются при расчете нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы).

Для кредитных организаций (банковских групп), принявших на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов, особенности применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов устанавливаются нормативным актом Банка России.";

6) статью 53 дополнить словами "в порядке, определенном нормативным актом Банка России";

7) пункт 10 части первой статьи 62 признать утратившим силу;

8) статью 71 признать утратившей силу;

9) пункт 2 части пятой статьи 75 после слов "предупреждению банкротства," дополнить словами "а также инвесторам, указанным в подпункте 1 пункта 8 статьи 18949 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и являющимся банками,";

10) в статье 7610:

а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"Управляющая компания с согласия Совета директоров за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, создаваемый в соответствии со статьей 7612 настоящего Федерального закона, вправе предоставлять кредитным организациям, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также инвесторам, указанным в подпункте 1 пункта 8 статьи 18949 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и являющимся банками, субординированные займы (облигационные займы, депозиты), соответствующие требованиям, установленным статьей 251 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".";

б) части третью - десятую считать соответственно частями четвертой - одиннадцатой.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2014, N 52, ст. 7543; 2017, N 18, ст. 2661; N 48, ст. 7052) следующие изменения:

1) статью 18947 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Комитет банковского надзора Банка России вправе принять решение о неприменении мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", к инвестору, указанному в подпункте 1 пункта 8 статьи 18949 настоящего Федерального закона и являющемуся банком, в случае реорганизации в форме присоединения к такому инвестору банка, в отношении которого Банком России принято решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 13 настоящей статьи, и осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с утвержденным планом участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, в течение срока реализации этого плана.";

2) в абзаце первом пункта 12 статьи 18949 слова "денежных средств Агентства" заменить словами "имущества Агентства", слово "соответственно" исключить;

3) в статье 18950:

а) в пункте 201:

абзац первый после слов "Управляющей компанией" дополнить словами "или Агентством";

абзац второй дополнить словами "или Агентства";

абзац шестой после слов "настоящей статьи" дополнить словами "или статьей 18934 настоящего Федерального закона";

абзац седьмой после слов "Управляющей компании" дополнить словами "или Агентства";

б) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае выкупа Банком России или Агентством указанных в настоящем пункте ценных бумаг после принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, не может быть установлена ранее чем через семь дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в публичное общество. При этом срок оплаты выкупаемых ценных бумаг не может быть более чем семь дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2011, N 1, ст. 49; N 49, ст. 7059; 2013, N 19, ст. 2308; N 52, ст. 6975; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 14) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 15 дополнить словами "и на случаи оплаты Агентством акций (долей) банков с использованием облигаций федерального займа в соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

2) часть 1 статьи 16 после слов "Федерального закона," дополнить словами "имущественных взносов Банка России, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",".

Статья 4

Статью 10 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Кредитор, являющийся кредитной организацией, в соответствии с договором потребительского кредита (займа) после совершения заемщиком каждой операции с использованием электронного средства платежа, с использованием которого заемщику был предоставлен потребительский кредит (заем), обязан проинформировать заемщика о размере его текущей задолженности перед кредитором по договору потребительского кредита (займа) и о доступной сумме потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования по договору потребительского кредита (займа) путем включения такой информации в уведомление, предусмотренное частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".".

Статья 5

Статью 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 4; N 17, ст. 2473) дополнить частями 6 - 8 следующего содержания:

"6. Облигации федерального займа, указанные в части 1 настоящей статьи и внесенные в качестве имущественного взноса Банка России в имущество Агентства, могут быть использованы Агентством на основании решения совета директоров Агентства для оплаты акций (долей) банков. Советом директоров Агентства может быть принято решение о передаче в собственность Российской Федерации приобретенных Агентством акций (долей), имущества (имущественных прав) банков в счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации, внесенного в имущество Агентства в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

7. При оплате Агентством акций (долей) банков с использованием облигаций федерального займа, указанных в части 6 настоящей статьи, а также при передаче акций (долей) банков в собственность Российской Федерации не применяются положения федеральных законов, устанавливающие порядок:

1) получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) банка;

2) получения согласия на осуществление сделки с акциями (долями) банка федерального антимонопольного органа (направления уведомления федеральному антимонопольному органу);

3) приобретения 30 и более процентов обыкновенных акций банка, являющегося акционерным обществом;

4) выкупа акций обществом по требованию акционеров;

5) соблюдения порядка раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах;

6) привлечения уполномоченного федерального органа исполнительной власти для определения цены размещения акций банка;

7) реализации права преимущественного приобретения акций (долей) банка;

8) одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

9) денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, в том числе с привлечением независимого оценщика.

8. По решению совета директоров Агентства за счет денежных средств, полученных от Банка России, Агентство вправе предоставлять субординированные займы (облигационные займы, депозиты) банкам, которым ранее Агентством были переданы облигации федерального займа в субординированные займы и (или) субординированные облигационные займы которых ранее были оплачены Агентством такими облигациями. Срок предоставления Агентством субординированных займов (облигационных займов, депозитов) банку за счет денежных средств, полученных от Банка России, не может превышать срок предоставленного Агентством ранее этому банку субординированного займа и (или) приобретенного субординированного облигационного займа, в оплату которого были переданы облигации федерального займа, с наибольшими сроком предоставления и (или) сроком погашения.".

Статья 6

1. Правительство Российской Федерации в 2018 году вправе принять в казну Российской Федерации передаваемые государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" за счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации, внесенного в соответствии с частью 9 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 2013 года N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", на сумму до 150 000 000,0 тыс. рублей все обыкновенные акции публичного акционерного общества "Промсвязьбанк", приобретенные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в 2018 году, по цене приобретения таких акций государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (балансовой стоимости).

2. Количество акций публичного акционерного общества "Промсвязьбанк", передаваемых в казну Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей, сумма уменьшения имущественного взноса Российской Федерации, внесенного в имущество государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", соответствующая балансовой стоимости передаваемых акций, определяются решением Правительства Российской Федерации.

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 4 настоящего Федерального закона.

2. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

В. Путин