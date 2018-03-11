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Рубрика: Власть

Без угроз друг для друга

Владимир Путин рассказал NBC о том, как строить российско-американские отношения
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
Россия не вмешивалась в американские выборы и готова обсуждать с США все вопросы - от ракет до борьбы с терроризмом. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, которое записывали два дня: 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.
Владимир Путин отвечал на самые разные вопросы журналистки NBC Мегин Келли. Фото: РИА Новости Владимир Путин отвечал на самые разные вопросы журналистки NBC Мегин Келли. Фото: РИА Новости
Владимир Путин отвечал на самые разные вопросы журналистки NBC Мегин Келли. Фото: РИА Новости

Поскольку разговор был сразу после Послания, сразу прозвучал вопрос о новых системах вооружения. Некоторые аналитики на Западе поспешили заявить: объявлена новая "холодная война". Это пропагандисты, сказал Путин. Потому что все это - ответ на программу ПРО и выход США из Договора об ограничении ПРО. И если говорить о гонке вооружений, то она началась именно в тот момент. "И мы хотели это предотвратить. Мы предлагали нашим американским партнерам совместную работу по этим программам", - сообщил президент. "Великим державам надо не создавать угрозу друг для друга, а объединять усилия в борьбе с террором", - убежден он.

Фото: Минобороны России/Youtube
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"

Все системы, о которых глава государства говорил в Послании, легко преодолевают систему ПРО. "Некоторые уже стоят на вооружении. В отношении некоторых началось уже промышленное производство", - уточнил он. "Вы представьте себе, что мы бы поставили сейчас ракетные системы вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон и плюс еще корабли бы подтащили с двух сторон, - что бы вы сказали на этот счет, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть", - провел параллели президент. "Система ПРО работает против баллистических ракет. А мы создали целый набор нового стратегического оружия, которое не двигается по баллистическим траекториям, и системы ПРО против них бессильны. Это значит, что деньги налогоплательщиков США выброшены на ветер", - "обрадовал" американцев Путин. "У нас два повода ответить с помощью наших сил ядерного сдерживания. Это нападение с помощью ядерного оружия на нас или нападение на РФ с применением обычных вооружений, но в том случае, если создается угроза существованию государства", - напомнил глава государства о ядерной доктрине.

Журналистка Мегин Келли спросила, насколько важно, будучи президентом, создавать впечатление силы. "Важно не создавать впечатление, а проявлять его. Важно еще и то, что мы понимаем под силой. Это не просто стучать кулаками и громко кричать", - ответил Путин. Человек должен быть убежден в правоте того, что делает, и должен быть готов идти до конца в достижении целей. Путин также заявил, что считает своим самым большим достижением рост экономики.

Путин: Трампу мешают нормализовать связи с Россией

Келли не могла обойти вопрос о якобы вмешательстве России в выборы в США. "Вы сейчас назвали ряд лиц, кое-кто из них мне известен, кое-кто неизвестен, но это просто физические лица, они не представляют российскую власть", - объяснил президент. У России и США сложные отношения, не скрывал он. Но Москва никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы в Штатах. "А может быть, они, будучи русскими, работают на какую-то американскую компанию? Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов? Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы", - продолжил Путин. "Это же не были государственные чиновники. Ну русские, и что? Русских 146 миллионов человек, ну и что?" - спросил он. "Я знаю, что они не представляют Российское государство и российскую власть. А что они делали конкретно, я понятия не имею и не знаю, чем они руководствовались, - заверил президент. - Если они даже что-то делали, пусть тогда наши американские коллеги не просто там в прессе что-то рассказывают, пусть дадут нам конкретные материалы, с обоснованием". При этом он напомнил, что Россия, как и США, не выдает своих граждан. К тому же он не видит, чтобы они совершили противоправное действие. Кроме того, Москва не раз предлагала Вашингтону подписать договор о выдаче уголовных преступников. "Вы в конце концов должны понять, что люди в России живут не по американским законам, а по российским", - подчеркнул глава государства.

Великим державам  надо объединять усилия в борьбе с террором

"Санкции совершенно не связаны с каким-то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим - с желанием остановить развитие России", - уверен президент. "Сдержать Россию не удалось и не удастся никогда", - подчеркнул он. "Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чем-то? Мы предлагаем сотрудничать", - сказал глава государства.

Путин согласился: Россия и США не союзники сейчас, но "не мы же записали вас во враги". "Это США ввели санкции в отношении нас", - сказал он. "А зачем вы способствовали государственному перевороту на Украине?" - напомнил Путин. "Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов... Зачем поддерживать госперевороты, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?" - задавал вопросы глава государства. "Послушайте, давайте сядем спокойно и поговорим, и разберемся. Вот мне кажется, что действующий президент этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать. Но мы-то к этому готовы по любому вопросу: и по ракетной проблематике, и по киберпространству, и по борьбе с терроризмом. В любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона", - заключил он.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Путин - о санкциях: Сдержать Россию не удалось и не удастся никогда

Отвечая на внутриполитические вопросы, президент заметил, что хотел бы сотрудничать с теми, кто стремится к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной и самодостаточной. Но для этого у них должна быть четкая программа действий. Хорошо, что оппозиция вскрывает проблемы, но для позитивного развития этого недостаточно, и это даже опасно, потому что может вести к разрушениям. Владимир Путин также напомнил, что никогда не менял Конституцию, тем более "под себя", нет у него таких планов и сейчас.

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