Многочисленные съемочные группы и бригады пишущих журналистов смогут переезжать с матча на матч в дополнительных бесплатных поездах для болельщиков. Фото: REUTERS

На Кубке Конфедераций 2017 года, который также принимала наша страна, у представителей СМИ не было права бесплатного проезда в поездах для болельщиков. Теперь они, а также лица, обеспечивающие безопасность, смогут воспользоваться бесплатными поездами и забронировать билеты заранее, как сейчас делают болельщики. Бронирование для СМИ станет доступным в ближайшее время на сайте tickets.transport2018.com, пояснил "Российской газете" глава "Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" Кирилл Поляков.

На период проведения чемпионата "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) назначила 728 поездов для болельщиков общей вместимостью более 440 тысяч мест. Они будут курсировать между городами-организаторами по 46 маршрутам с остановками на станциях, где есть возможность обеспечить досмотр пассажиров и должный уровень безопасности.

Кстати

Росавиация начала ежесуточный мониторинг стоимости авиабилетов в города - участники FIFA-2018 и будет уведомлять Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру о фактах необоснованного роста тарифов. Они в свою очередь выпишут предписания и штрафы нарушителям.