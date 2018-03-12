Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 43-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2866; 2014, N 45, ст. 6145; 2016, N 27, ст. 4199; 2017, N 18, ст. 2661) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27) протокольный маршрут - путь следования транспортного средства по автомобильным дорогам, участкам автомобильных дорог, объектам улично-дорожной сети, задействованным для перевозки лиц, включенных в списки FIFA, между аэропортами, железнодорожными вокзалами, стадионами, тренировочными базами, базами команд, а также объектами, предназначенными для размещения лиц, включенных в списки FIFA;";

б) пункт 35 после слов "зрителей спортивных соревнований" дополнить словами ", лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и аккредитованных представителей средств массовой информации";

в) пункт 36 после слов "зрителей спортивных соревнований" дополнить словами ", лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и аккредитованных представителей средств массовой информации";

2) в части 6 статьи 7 слова "через десять дней после даты" заменить словами "в день", слова "и выезд из Российской Федерации таких граждан и лиц без гражданства осуществляются" заменить словом "осуществляется", слова "на бумажном носителе" исключить, второе предложение изложить в следующей редакции: "В течение периода, начинающегося за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или Кубка конфедераций FIFA 2017 года и заканчивающегося через десять дней после даты проведения последнего матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или Кубка конфедераций FIFA 2017 года, выезд из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, получаемой такими гражданами и лицами без гражданства при наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение входного билета на матч.";

3) в статье 15:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В целях обеспечения безопасного и своевременного передвижения лиц, включенных в списки FIFA, протокольные маршруты определяются FIFA и утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

б) в части 2 второе предложение после слов "Зрителям спортивных соревнований" дополнить словами ", лицам, включенным в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, аккредитованным представителям средств массовой информации";

в) часть 7 после слов "зрителей спортивных соревнований" дополнить словами ", лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и аккредитованных представителей средств массовой информации";

г) часть 9 после слов "зрителей спортивных соревнований" дополнить словами ", лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и аккредитованных представителей средств массовой информации";

4) часть 2 статьи 16 после слов "зрителей спортивных соревнований" дополнить словами ", лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и аккредитованных представителей средств массовой информации";

5) в статье 18:

а) абзац первый части 6 после слов "протокольных маршрутов" дополнить словами ", за исключением протокольных маршрутов, расположенных за пределами территорий субъектов Российской Федерации, в которых проводятся спортивные соревнования,";

б) часть 7 признать утратившей силу;

6) статью 23 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Выполнение работ, оказание услуг, связанных с созданием и функционированием средств связи и информационных технологий при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, обеспечение выполнения, оказания которых в соответствии с концепцией развития связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий возложено на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, осуществляются организацией, определенной Правительством Российской Федерации и привлекаемой в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации требованиями федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.";

7) часть 5 статьи 26 после слов "проектирование, поставку, монтаж" дополнить словом ", эксплуатацию".

Статья 2

Абзац пятый пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 4 ноября 2014 года N 335-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 47 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 45, ст. 6145) признать утратившим силу.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положения части 31 статьи 23 Федерального закона от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Президент Российской Федерации

В. Путин