Утилизационный сбор на автомобили проиндексируют до конца марта, сообщили "Российской газете" в Минпромторге. На стоимость отечественных автомобилей экономкласса это не повлияет. "В настоящий момент внесенный Минпромторгом проект постановления находится в аппарате правительства России и будет принят до конца марта этого года", - отметили в пресс-службе министерства.

Утилизационный сбор появился в России в 2012 году после вступления страны во Всемирную торговую организацию. Взимается он государством один раз для поддержания экологической безопасности окружающей среды. Средства направляются на утилизацию автомобилей в соответствии с экологическими нормами. В год это около 60 миллиардов рублей. О том, что ставки сбора будут меняться, стало известно еще в конце прошлого года. Тогда предполагалось проиндексировать утильсбор уже с 1 января этого года.

Утилизационный сбор выплачивается либо в момент импорта автомобиля на таможне либо производителем в момент выпуска автомобиля с производства и оформления на него документов. Для легковых машин некоммерческого использования действует базовая ставка в 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов - 150 тысяч рублей. Кроме того, в зависимости от характеристик машин применяются различные коэффициенты.

В Минпромторге пояснили, что индексация размера утилизационного сбора будет дифференцирована для различных категорий транспортных средств. По каким-то позициям ставка повысится на 15 процентов, по каким-то - больше. В отдельных случаях размер сбора индексироваться не будет. "Это зависит от динамики других платежей, состояния рынка по сегментам и комплекса вопросов, относящихся к проблемам утилизации автомобилей и природоохранной деятельности", - указали в ведомстве. При этом, как заверили в Минпромторге, учитывая совокупность факторов ценообразования на продукцию автомобильной отрасли, изменения не повлекут удорожания автомобильной техники российского производства из-за индексации утильсбора. Дело в том, что российским производителям эти выплаты компенсирует государство. В 2018-2020 годах на поддержку автомобильной промышленности запланировано более 125 миллиардов рублей ежегодно, включая и компенсацию ильсбора.

В Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) "Российской газете" пояснили, что повышение сбора затронет в первую очередь импортируемую технику. Утильсбор имеет разное влияние на ценообразование в зависимости от вида техники. "Больше всего индексация коснется легкого коммерческого транспорта и автомобилей среднего класса", - говорит президент РОАД Олег Мосеев. То есть пропорционально индексации утильсбора прежде всего повысится стоимость импортных легких грузовых автомобилей - пикапов, малотоннажных фургонов, грузовиков массой не более 3,5 тонны. Приобретаются они организациями, например, для развоза товара по торговым точкам.

Также больше всего заметят повышение цен покупатели импортных автомобилей для личного использования средней ценовой категории. Стоят такие автомобили от одного до двух миллионов рублей. А вот на цене наиболее массовых моделей экономкласса, стоимостью примерно до одного миллиона, как, впрочем, и автомобилей премиум-класса за несколько миллионов рублей, повышение утилизационного сбора отразится в меньшей степени.