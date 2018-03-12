ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной Табакова

Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова. Заявление приводится на официальном сайте "красно-белых".

Табаков, как известно, был преданным болельщиком "Спартака". Он болел за московскую команду с 1957 года и, по возможности, посещал ее матчи.

"Спартак" был для Олега Павловича таким же любимым детищем, как и театр. Он был предан нашей красно-белой команде всей душой, болел за нее с 1957 года. Ежегодно мы вручали Олегу Павловичу сезонный абонемент на наши матчи, - сказано в сообщении. - К сожалению, в последнее время Табаков выбирался на футбол все реже и реже: виной тому пошатнувшееся здоровье. Хотя телетрансляции наших матчей великий актер и режиссер старался по возможности не пропускать. На празднование его 80-летия, которое проходило в МХТ им. Чехова, были приглашены и представители "Спартака" во главе с генеральным директором клуба Сергеем Родионовым. Тогда Олег Павлович отметил, что всем сердцем любит нашу команду и желает ей красивой игры и побед. Под занавес поздравления мхатовцы несколько раз дружно проскандировали: "Спартак" - чемпион!"

Олег Павлович ушел из жизни сегодня днем в возрасте 82 лет. Он был госпитализирован в ноябре прошлого года в Первую градскую больницу и уже ее не покидал. Причиной смерти выдающегося актера, режиссера и педагога стал сердечный приступ.

"Пусть земля вам будет пухом, Олег Павлович, - говорится в сообщении "красно-белых". - ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова, всему коллективу МХТ им. Чехова".