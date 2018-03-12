Комедия с Сергеем Шнуровым "Я худею" стала лидером российского проката

Мотивирующая кинокомедия Алексея Нужного с провокационным названием "Я худею" собрала уже более 330 миллион рублей кассы, возглавив текущий отечественный прокат. Что следует из данных специализированного ресурса kinobusiness.com.

На втором месте - скептически встреченная критиками "семейная" приключенческая темпоральная фантастика "Излом времени". С Риз Уизерспун, Крисом Пайном и музыкой "игропрестольного" Рамина Джавади. Касса "Излома" - 251,2 миллиона.

Третья строчка - победный супергеройский кинокомикс Marvel "Черная пантера", собравший еще 179,3 миллиона. И по итогам двух недель проката почти достигнувший миллиардной отметки: общий сбор ленты - 984,9 миллиона рублей. Кстати, уже заявлен сиквел ленты.

Четвертое место - российская спортивная мелодрама "Лед", заработавшая за минувшую неделю 130,5 миллиона, а за месяц - без малого полтора миллиарда.

Замыкает пятерку американо-британский триллер с Лиамом Нисоном и Верой Фармигой "Пассажир", собравший в первую неделю 71,5 миллиона.



По сюжету картины "Я худею", у главной героини Ани (Бортич), отца которой играет Шнуров, в жизни две отрады - поесть и красавец-спортсмен Женя. Но после того, как красавец Женя бросает Аню из-за того, что она набрала вес, девушка решает бороться за свою любовь - радикально похудеть.

Одним из сопродюсеров картины выступил виртуоз ураганных съемок Илья Найшуллер ("Хардкор", клипы группировки "Ленинград", появляется в камео).