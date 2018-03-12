Кончина Олега Табакова стала самым обсуждаемым событием в Сети

Смерть советского и российского актера Олега Табакова стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

В частности, на сайте Twitter, где зарегистрировано несколько сотен миллионов человек, известие о кончине артиста вошло в список мировых трендов, а в топе актуальных российских тем оказалось на первом месте. Пользователи социальных сетей пишут о том, что их шокировала кончина артиста, вспоминают роли Табакова в кино и театре и выражают свои соболезнования его семье и близким.

Напомним, что Олег Павлович Табаков скончался в Москве на 83 году жизни. Он снялся более чем в сотне кинокартин, принял участие в съемке четырех фильмов в качестве режиссера, озвучил множество мультипликационных героев. С 2000 года возглавлял Московский художественный театр имени Чехова.