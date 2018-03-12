Кожин: Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в 2020 году

Помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин рассказал о том, что контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Турецкая сторона выражала желание ускорить его выполнение (контракта на поставку С-400- Прим.Ред.), здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта, начало выполнения - это, думаю, где-то начало 2020 года", - сказал Кожин.

В июле 2017 года РФ и Турция договорились о поставках системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 "Триумф" за 2,5 миллиарда долларов.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти предупредил Турцию о "последствиях", если она не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400.