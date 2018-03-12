Принят Государственной Думой 22 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2005, N 30, ст. 3104; 2010, N 31, ст. 4183; 2013, N 52, ст. 6981; 2017, N 49, ст. 7330) следующие изменения:

1) статью 61 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Не допускаются распространение (реализация, выдача) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, а также выплата, передача или предоставление выигрышей указанным лицам.";

2) в статье 20:

а) абзац четвертый части 6 признать утратившим силу;

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Заключение договоров об участии в лотерее, оформляемых выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам при сумме расчета, составляющей менее 15 000 рублей, в случае возникновения сомнения в достижении участником лотереи возраста восемнадцати лет осуществляется оператором лотереи, распространителем с установлением возраста участника лотереи, при этом идентификация такого участника лотереи в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не проводится. Заключение договоров об участии в лотерее, оформляемых выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам при сумме расчета, равной или превышающей 15 000 рублей, осуществляется при предъявлении участником лотереи документа, удостоверяющего его личность.

Заключение договоров об участии в лотерее, оформляемых электронным лотерейным билетом, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам при сумме расчета, составляющей менее 15 000 рублей, осуществляется оператором лотереи, распространителем в случае подтверждения участником лотереи достижения им возраста восемнадцати лет, при этом идентификация такого участника лотереи в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не проводится, а при сумме расчета, равной или превышающей 15 000 рублей, идентификация участника лотереи проводится с применением любого способа упрощенной идентификации из предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обеспечивающего установление возраста такого участника лотереи, или с использованием данных идентификации участника лотереи, предоставленных кредитной организацией, организацией федеральной почтовой связи, банковским платежным агентом, оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которым поручено проведение идентификации на основании договора.".

Статья 2

Пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2017 года N 358-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 49, ст. 7330) признать утратившим силу.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин