Голландский клуб "Витесс" официально объявил о назначении Леонида Слуцкого главным тренером команды.

Контракт с российским специалистом подписан на два года. Работу с новой командой Слуцкий начнет с сезона 2018/2019.

"Слуцкий известен своей тактической изощренностью, вниманием к деталям и четким представлением о стиле игры. Его приезд - это шанс для "Виттесса". Я рад, что нам удалось заполучить специалиста с такими качествами. У Леонида большой международный опыт. Для нас качества тренера всегда были в приоритете по отношению к его национальности", - подчеркнул технический директор "Витесса" Марк Ван Хинтум.

Напомним, Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России вместе с ЦСКА, а также тренировал нашу сборную на Евро-2016, не сумев вывести ее из группы. Последним местом работы специалиста был "Халл Сити", выступающий во втором по силе дивизионе Англии, где Слуцкий не продержался и сезона.