Маск рассказал, как пережить Третью Мировую войну

После Третьей Мировой войны человечеству помогут выжить базы на Луне и Марсе, считает предприниматель, глава компании SpaceХ Илон Маск. Он выступил на посвященном новым технологиям фестивале SXFW в Техасе, где ответил на вопросы публики.

- Есть некоторая вероятность того, что в скором времени на земле вновь могут настать средние века - в особенности, если произойдет Третья Мировая война. Для восстановления человеческой цивилизации - и уменьшения продолжительности средневековья, - необходимо иметь достаточное количество образцов земной культуры и техники на достаточном отдалении от планеты. В идеале это должна быть автономная станция на Марсе, так как вероятность ее выживания в случае планетарной катастрофы на Земле больше, чему у лунной базы, - цитирует Маска РИА Новости. Он отметил, что важно основать такую станцию до начала Третьей Мировой.

В сентябре 2017 года глава SpaceX рассказал о разработке новой ракеты под рабочим названием BFR для полетов к Луне и Марсу. Ракета будет дозаправляться на околоземной орбите, а затем совершать челночные рейсы к планетам Солнечной системы. BFR также планируется использовать для перелетов между земными континентами - по расчетам, они будут длиться менее часа.

- В ракете будут использованы все достижения компании. Наш космический корабль может приступить к краткосрочным полетам на Марс в середине 2019 года, - рассказал Илон Маск. Правда, он тут же предупредил, что его прогнозы бывают чересчур оптимистичны.

Ранее в SpaceX заявили о планах направить на Марс два грузовых корабля к 2022 году. Они доставят на Красную планету системы жизнеобеспечения, аппаратуру для поиска воды и минеральных ресурсов для следующих миссий. Первых колонистов компания планирует высадить на Марсе двумя годами позже. По задумке Маска они создадут миллионный город с собственными заводами и правительством, отличным от земного.