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Младший сын Олега Табакова опубликовал фото с отцом

Новость 12.03.2018, 19:11 | Текст: Олег Усков

Актер Павел Табаков, младший сын скончавшегося сегодня Олега Павловича Табакова, выложил в своем Instagram фото с отцом.

В комментариях к снимку - скорбь и соболезнования. 

Павел - родившийся в 1995 году сын Олега Павловича от второй жены, актрисы Марии Зудиной. Кроме него у пары есть дочь Мария, родившаяся в 2006 году.

От первой супруги, актрисы Людмилы Крыловой, на которой Олег Табаков был женат с 1959 по 1994 год, у Табакова - сын Антон, актер и ресторатор, и дочь Александра, актриса и телеведущая.

По некоторым данным, Олег Павлович Табаков скончался от сердечного приступа.

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