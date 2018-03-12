Младший сын Олега Табакова опубликовал фото с отцом

Актер Павел Табаков, младший сын скончавшегося сегодня Олега Павловича Табакова, выложил в своем Instagram фото с отцом.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Мар 12, 2018 в 6:45 PDT

В комментариях к снимку - скорбь и соболезнования.

Павел - родившийся в 1995 году сын Олега Павловича от второй жены, актрисы Марии Зудиной. Кроме него у пары есть дочь Мария, родившаяся в 2006 году.

От первой супруги, актрисы Людмилы Крыловой, на которой Олег Табаков был женат с 1959 по 1994 год, у Табакова - сын Антон, актер и ресторатор, и дочь Александра, актриса и телеведущая.

По некоторым данным, Олег Павлович Табаков скончался от сердечного приступа.