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Названа причина смерти Олега Табакова

Новость 12.03.2018, 17:51 | Текст: Олег Усков

Причиной смерти Народного артиста СССР Олега Павловича Табакова стал сердечный приступ. Об этом сообщает Mash.

Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Видео: Последний выход на сцену Олега Табакова

Любимый миллионами актер скончался сегодня в Первой градской больнице на 83-м году жизни. Уточняется, что легенды советских, российских кино и театра не стало в 16:15.

По некоторым данным, госпитализированный в конце ноября прошлого года Табаков последние месяцы провел в бессознательном состоянии. Медики делали фатальные прогнозы, но родственники артиста не решались отключить его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Известно, что в МХТ имени Чехова уже отменены все спектакли на три дня.

Олег Табаков родился в 17 августа 1935 года в Саратове. В 1953-м окончил школу и поступил в Школу-студию МХАТ. Был одним из лучших на курса.

В 1956-м дебютировал в кино - сыграл Сашу Комелева в драме Михаила Швейцера "Тугой узел".

На счету Табакова более ста ролей в кино, включая "Гори, гори моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "Москва слезам не верит", "Испытательный срок", "После дождичка в четверг", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера". Как режиссер поставил четыре ленты.

Подарил свой голос десяткам персонажей мультфильмов, среди которых самый памятный, конечно, кот Матроскин из серии про Простоквашино.

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