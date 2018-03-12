Победители "Лидеров России" получили высокие посты в АП и министерствах

Всего же новые назначения получили уже 45 участников конкурса, сообщили в пресс-офисе "Лидеров России". Новые управленцы пришли на высокие должности в Администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации, что подтверждает статус конкурса как эффективного социального лифта, говорится в сообщении.
Ровно месяц назад, 12 февраля 2018 года, президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России". В ходе встречи глава государства, в частности, сказал: "В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег". В числе получивших новые назначения конкурсантов - десять участников той встречи.
Так, будут закрыты две вакансии в Администрации президента РФ. Принято решение о назначении Антона Серикова начальником департамента организационного обеспечения Управления президента по внутренней политике, а Алексею Лысову предложена должность главного советника Управления президента по внутренней политике. В настоящее время они проходят оформление документов.
Победитель конкурса "Лидеры России" Павел Сорокин стал заместителем министра энергетики РФ. Ранее он возглавлял Аналитический центр ТЭК при Минэнерго и участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК, за что был отдельно отмечен президентом РФ. "Пора повышать вас", - обратился Владимир Путин к Сорокину во время встречи 12 февраля.
Олег Салагай, назначенный заместителем министра здравоохранения, до этого занимал должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.
Илья Торосов стал замминистра экономического развития, а Татьяна Дьяконова - помощником министра. Торосов с 2005 года работал в банковской сфере, Дьяконова 15 лет работала в сфере управления персоналом, перед назначением являлась директором по развитию HR-экспертизы одного из банков.
Два назначения состоялись в государственные агентства по развитию Дальнего Востока. Максим Дузь становится заместителем руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а Федор Шеберстов - директором образовательных проектов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в ранге советника полпреда РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Трех новых министров получили региональные органы власти. Павел Татаренко назначен министром образования Новгородской области, Александр Бардалеев - министром экономики Республики Бурятия, Максим Терещенко - министром промышленности и геологии Якутии.
Новые сильные кадры получили и другие регионы страны. Пятеро участников конкурса были приглашены в крупные госкорпорации и коммерческие компании.
По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, "все получившие назначения специалисты - это сильные управленцы, отобранные благодаря эффективной системе поиска профессионалов, которой является конкурс "Лидеры России".
Как подчеркнули в оргкомитете конкурса, новые назначения конкурсантов на высокие и ответственные должности будут продолжены.