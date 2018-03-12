Победители "Лидеров России" получили высокие посты в АП и министерствах

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Олега Салагая заместителем министра здравоохранения РФ, Павла Сорокина - замминистра энергетики, Илью Торосова - замминистра экономики. Об этом сообщается на сайте правительства. Все трое являются победителями Всероссийского конкурса управленцев нового поколения "Лидеры России", организованного по инициативе президента РФ.

Всего же новые назначения получили уже 45 участников конкурса, сообщили в пресс-офисе "Лидеров России". Новые управленцы пришли на высокие должности в Администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации, что подтверждает статус конкурса как эффективного социального лифта, говорится в сообщении.

Ровно месяц назад, 12 февраля 2018 года, президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России". В ходе встречи глава государства, в частности, сказал: "В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег". В числе получивших новые назначения конкурсантов - десять участников той встречи.

Так, будут закрыты две вакансии в Администрации президента РФ. Принято решение о назначении Антона Серикова начальником департамента организационного обеспечения Управления президента по внутренней политике, а Алексею Лысову предложена должность главного советника Управления президента по внутренней политике. В настоящее время они проходят оформление документов.

Победитель конкурса "Лидеры России" Павел Сорокин стал заместителем министра энергетики РФ. Ранее он возглавлял Аналитический центр ТЭК при Минэнерго и участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК, за что был отдельно отмечен президентом РФ. "Пора повышать вас", - обратился Владимир Путин к Сорокину во время встречи 12 февраля.

Олег Салагай, назначенный заместителем министра здравоохранения, до этого занимал должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.

Илья Торосов стал замминистра экономического развития, а Татьяна Дьяконова - помощником министра. Торосов с 2005 года работал в банковской сфере, Дьяконова 15 лет работала в сфере управления персоналом, перед назначением являлась директором по развитию HR-экспертизы одного из банков.

Два назначения состоялись в государственные агентства по развитию Дальнего Востока. Максим Дузь становится заместителем руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а Федор Шеберстов - директором образовательных проектов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в ранге советника полпреда РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Трех новых министров получили региональные органы власти. Павел Татаренко назначен министром образования Новгородской области, Александр Бардалеев - министром экономики Республики Бурятия, Максим Терещенко - министром промышленности и геологии Якутии.

Новые сильные кадры получили и другие регионы страны. Пятеро участников конкурса были приглашены в крупные госкорпорации и коммерческие компании.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, "все получившие назначения специалисты - это сильные управленцы, отобранные благодаря эффективной системе поиска профессионалов, которой является конкурс "Лидеры России".

Как подчеркнули в оргкомитете конкурса, новые назначения конкурсантов на высокие и ответственные должности будут продолжены.