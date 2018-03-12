При крушении самолета в Непале погибли не менее 50 человек

Как минимум 50 человек погибли в понедельник при крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя армии Непала.

Известно, что при посадке в аэропорту Катманду лайнер выкатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение футбольного поля. На борту находились 75 человек.

Как отметили в посольстве РФ в Непале, россияне в результате авиакатастрофы не пострадали.

В настоящее время на месте аварии работают пожарные, спасатели и военные.