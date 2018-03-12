Причиной крушения самолета в Катманду могла стать ошибка пилотов

Ошибка экипажа при заходе на посадку могла стать причиной крушения пассажирского самолета в понедельник, 12 марта, в аэропорту Трибхувана в столице Непала Катманду. Об этом заявил начальник воздушной гавани Раджмукар Четри, сообщает газета Kathmandu Post.

В результате трагедии погибло 49 человек, еще 22 находятся в различных больницах Катманду. Всего на борту находились 71 пассажир и четыре члена экипажа.

Пассажирский турбовинтовой среднемагистральный самолет Bombardier DHC-8 авиакомпании US-Bangla Airlines выполнял 12 марта рейс Дакка - Катманду. Приземлившись в Трибхувана, он выкатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение футбольного поля, после чего загорелся.

Как отметил ранее гендиректор Управления гражданской авиации Непала Санджив Гаутам, в настоящий момент причина аварии выясняется, однако по предварительным данным можно предположить, что машина потеряла управление. Не исключено, что это произошло не только из-за ошибки экипажа, но и в результате технического сбоя. Также Гаутам подчеркнул, что самолет почему-то зашел на посадку с северной стороны взлетного поля, хотя диспетчер велел приземляться с юга.

Территория вокруг сгоревшего самолета оцеплена, там работают спасатели, авиационные специалисты и следователи.