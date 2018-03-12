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Видео: поклонники несут цветы к театру Олега Табакова

Новость 12.03.2018, 22:10 | Текст: Олег Усков Фото: Игорь Давыдов

Несмотря на поздний вечер, поклонники таланта скончавшегося сегодня народного артиста СССР, актера, режиссера и педагога Олега Павловича Табакова несут цветы в Камергерский переулок - к МХТ имени Чехова. С 2000 года его руководителем был Табаков, сменивший на этом посту Олега Ефремова.

Цветы возлагаются к строгому черно-белому портрету актера.

Также можно видеть афишу, сообщающую об отмене спектаклей театра - на ближайшие три дня.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Олег Павлович возглавил театр после смерти Ефремова, собрав новую труппу и обновив репертуар постановками классики - "Белой гвардии", "Вишневого сада", "Гамлета", "Господ Головлёвых", "Короля Лира" и "Тартюфа".

При Табакове, в 2004 году, театр убрал из названия слово "академический", став Московским Художественным театром.

В последующие годы по инициативе Олега Павловича была проведена крупная реконструкция сцены и зала, благодаря чему МХТ стал одним из самых технически оснащенных театров мира.

Ранее стало известно, что актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

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