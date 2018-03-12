Юрий Лоза рассказал о погибшем парне, спасшем незнакомку от собак

Известный певец Юрий Лоза на своей странице в Facebook рассказал о личном знакомстве с парнем, которого загрызла стая собак в Подмосковье. Оказалось, что племянница артиста - невеста этого молодого человека, скоро у нее должен родиться ребенок.

"Утешать племянницу мы пытаемся всей семьей, - отметил Лоза. - Парень совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное".

Артист также выразил надежду, что виновные в произошедшем будут наказаны.

Как уже писала "РГ", Следственный комитет проводит проверку по факту гибели молодого человека. Сразу после этого ЧП власти направили на место специализированную организацию, всех бродячих собак удалось отловить.