МХТ отменил спектакли в связи с кончиной Табакова

В связи с кончиной Олега Табакова в МХТ им. Чехова с 12 по 15 марта объявлен траур. Все спектакли, которые должны были состояться в эти дни на Основной, Малой и Новой сценах - "Светлый путь.19.17", "Карамазовы", "Осада", "Моя дорогая Матильда", "Мужья и жены", "В.Ж.", "Пьяные", "Идеальный муж" - отменяются, а билеты подлежат возврату, сообщили в театре.

Сдаваемые билеты, включая приобретенные у уполномоченных лиц и партнеров театра, принимаются в кассе в течение 5 календарных дней с даты отмененного спектакля.

Возврату подлежит полная, но только номинальная стоимость билета. Стоимость услуги бронирования и доставки не компенсируется. Билеты, приобретенные по коллективным заявкам за счет средств организаций, подлежат возврату только через эти организации.

Кстати, именно в МХТ 15 марта пройдет церемония прощания с Народным артистом СССР. Он скончался в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни. По предварительной информации, причиной стал сердечный приступ.