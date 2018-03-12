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12.03.2018 22:26
Рубрика: Легковые авто

Заработало единое приложение для пяти операторов каршеринга

Текст: Светлана Батова
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В AppStore и Play Market появилось единое приложение YouDrive сразу для пяти операторов каршеринга. Для пользования общим автопарком достаточно быть зарегистрированным в "материнском" YouDrive.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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Общий автопарк пяти компаний составляет около 2000 машин. Четыре сервиса работают в Москве, пятый - в Сочи, Краснодаре и Минводах.

Это второй опыт объединения в одной программе нескольких операторов. Первый предпринял "Яндекс", но приложение не пользовалось спросом и было закрыто. Оно могло только показывать местонахождение машины, при этом возможности ее бронировать не было - это и послужило причиной ликвидации проекта, просуществовавшего полгода.

#каршеринг