Заработало единое приложение для пяти операторов каршеринга

В AppStore и Play Market появилось единое приложение YouDrive сразу для пяти операторов каршеринга. Для пользования общим автопарком достаточно быть зарегистрированным в "материнском" YouDrive.

Общий автопарк пяти компаний составляет около 2000 машин. Четыре сервиса работают в Москве, пятый - в Сочи, Краснодаре и Минводах.

Это второй опыт объединения в одной программе нескольких операторов. Первый предпринял "Яндекс", но приложение не пользовалось спросом и было закрыто. Оно могло только показывать местонахождение машины, при этом возможности ее бронировать не было - это и послужило причиной ликвидации проекта, просуществовавшего полгода.