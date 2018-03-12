В Саратове к памятнику Олегу Табакову принесли цветы и свечи

Цветы и свечи появились вечером в понедельник у памятника Олегу Табакову в Саратове, где родился и вырос любимый россиянами актер и режиссер.

Памятник на малой родине еще в 2015 году установили к 80-летию известного земляка. В бронзе Олег Табаков изображен вихрастым мальчишкой в одной из первых ролей в кинофильме "Шумный день". Неподалеку в сквере расположился другой, пожалуй, самый народный персонаж, озвученный Табаковым, - кот Матроскин.

Место для памятника выбрали не случайно, он расположен у бывшего Дома пионеров, где начинающий артист впервые вышел на сцену, играя в театральном кружке. Неподалеку находился дом Табаковых.

После известия об уходе из жизни Олега Паловича саратовцы стали нести к памятному месту цветы и зажженые свечи. У подножия памятника лежат гвоздики, тюльпаны и розы.

Соболезнования в связи с кончиной Олега Табакова выразил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он направил телеграмму родным, понесшим невосполнимую утрату.

"Мы всегда будем благодарны Олегу Павловичу за особое отношение к Саратовской области, за поддержку театрального факультета консерватории, стремление помогать и продвигать юные таланты. Каждый, кому посчастливилось быть лично знакомым с Олегом Табаковым, будет хранить теплые воспоминания об этом удивительном человеке. Для нас он навсегда останется нашим, саратовским - любимым, незаменимым Олегом Павловичем Табаковым", - говорится в тексте телеграммы.

Олег Табаков был Почетным гражданином Саратова.