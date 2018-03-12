В Омской филармонии начали лечить зрителей

Необычный проект "Час заботы" запустили в Омской филармонии. Музыканты лечат горожан со сцены Органного зала вместе с практикующими врачами. Теперь омичи могут совместить приятное с полезным - сходить на концерт и поправить здоровье.

- Особая сила музыки известна давно. О том, что она способна оказывать целебное воздействие на человека, говорил еще Гиппократ, - рассказывает артистка Омской филармонии Светлана Фиронова. - А в эпоху Средневековья на многих музыкальных инструментах было написано: "Музыка лечит душу и тело".

Научно доказано, что музыкальные композиции могут положительно влиять на здоровье. К примеру, у спортсменов прослушивание определенных мелодий способствует повышению выносливости. Исследования также показали, что пациенты отделений хирургии быстрее восстанавливаются после операций, если в послеоперационной палате играет классика.

- Музыка помогает привести в норму общее психологическое состояние человека, расслабиться в стрессовой ситуации и сосредоточиться в условиях нагрузок, - пояснила "РГ" пресс-секретарь Омской филармонии Тамара Пономарева. - Известно, что струнные инструменты нормализуют сердечный ритм, а игра на рояле успокаивает нервную систему. Поэтому мы и решили создать новую необычную программу, где музыкальные произведения рассматриваются не только как искусство, но и как лечебное средство. Врачи Омского клинического диагностического центра поддержали нашу инициативу.

Первый концерт, получивший название "Дела сердечные", прошел при аншлаге - в Огранном зале звучали скрипки, альт и виолончель. Струнный квартет солистов Филармонии исполнил "Шутку" Баха, фрагменты знаменитого цикла "Времена года" Вивальди, "Рондо в турецком стиле" и "Маленькую ночную серенаду" Моцарта. Вместе с артистами на сцену вышла врач-кардиолог Ирина Бычковская. В перерывах между исполнением произведений доктор рассказала зрителям, как правильно заботиться о сердце и сосудах.

- Это было очень необычно, но программа произвела на нас с мамой большое впечатление, - говорит омичка Марина Лащевская. - Казалось, что вся музыка наполнена оптимизмом, солнечным светом и желанием жить.

Вместе с артистами на сцену вышла врач-кардиолог. Она рассказала, как правильно заботиться о сердце и сосудах

На страничке Омской филармонии в соцсетях зрители пишут слова благодарности.

- Теперь я обязательно буду и дома лечиться музыкой, - говорит пенсионерка Ирина Шипулина. - И как мне раньше в голову такое не приходило?

На следующий концерт, посвященный проблеме головокружения и головных болей, билеты уже практически раскуплены. На этот раз к зрителям выйдет врач-невролог Любовь Ткаченко с программой "Весна вскружила голову". Аккомпанировать ей будет дуэт рояля и ударных. Зрители отдохнут и приведут в порядок свою нервную систему при помощи расслабляющей музыки Востока.

Предусмотрена концертная программа и для желающих постройнеть. Один из музыкальных лечебных сеансов, получивший название "Формула красоты", посвящен здоровому питанию. Врач-гастроэнтеролог расскажет, как начать питаться правильно. А закрепит результат музыка, способствующая гармонизации обменных процессов: ансамбли фортепиано, скрипки, альта и голоса с органом.

"Лечебные концерты" в Омской филармонии станут регулярными - ведь терапия музыкой полезна не только для здоровья, но и для хорошего настроения.