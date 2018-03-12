В Омской филармонии начали лечить зрителей

Новости

Заработало единое приложение для пяти операторов каршеринга 22:26
Мартин Фримен снова снялся в забавной рекламе мобильного оператора 22:22
Видео: поклонники несут цветы к театру Олега Табакова 22:10
Актриса популярного молодежного сериала обиделась на "Фотошоп" 21:57
В американском Остине взорвались две посылки, есть жертвы 21:20
Тереза Мэй обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипаля 21:14
Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. Чехова 21:09
Володин рассказал, как должно реализовываться Послание 21:08
Вышел трейлер комедии с располневшей Шарлиз Терон 21:04
В Германии в возрасте 96 лет умер "бухгалтер из Освенцима" 21:01
"Современник" сделал официальное заявление по казусу с Ефремовым 20:48
Еврокомиссия готова возобновить переговоры в формате ЕК-Украина-"Газпром" 20:44
МИД РФ: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН 20:36
В польском городе сносят памятник Благодарности Красной армии 20:18
Манчини оскорбил болельщика "Зенита" в социальной сети 20:15
На портал госуслуг подано 1,5 млн заявок на смену участка для голосования 20:10
Видео: Грузовики Tesla грубо нарушили ПДД во время тестов в США 20:02
В Саратове к памятнику Олегу Табакову принесли цветы и свечи 20:00
Никита Михалков о смерти Олега Табакова: Ушла целая планета 19:58
РФ разрешит ввоз молока из Беларуси при хороших результатах проверки 19:52
Янис Урбанович призвал руководство Латвии последовать примеру Южной Кореи 19:48
Трейлер: Netflix приобрел права на хоррор "Бремя" с Мартином Фрименом 19:36
В Рыбинске построят быстроходные катера для Росгвардии 19:35
Минобороны: Российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии 19:33
Названа дата прощания с Олегом Табаковым 19:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
12.03.2018 20:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Контрабас от инфаркта

В Омской филармонии начали лечить зрителей
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7514 (51)
Необычный проект "Час заботы" запустили в Омской филармонии. Музыканты лечат горожан со сцены Органного зала вместе с практикующими врачами. Теперь омичи могут совместить приятное с полезным - сходить на концерт и поправить здоровье.

- Особая сила музыки известна давно. О том, что она способна оказывать целебное воздействие на человека, говорил еще Гиппократ, - рассказывает артистка Омской филармонии Светлана Фиронова. - А в эпоху Средневековья на многих музыкальных инструментах было написано: "Музыка лечит душу и тело".

Научно доказано, что музыкальные композиции могут положительно влиять на здоровье. К примеру, у спортсменов прослушивание определенных мелодий способствует повышению выносливости. Исследования также показали, что пациенты отделений хирургии быстрее восстанавливаются после операций, если в послеоперационной палате играет классика.

Фото: РИА Новости
Людям с инвалидностью в Москве помогут добраться от метро до музея

- Музыка помогает привести в норму общее психологическое состояние человека, расслабиться в стрессовой ситуации и сосредоточиться в условиях нагрузок, - пояснила "РГ" пресс-секретарь Омской филармонии Тамара Пономарева. - Известно, что струнные инструменты нормализуют сердечный ритм, а игра на рояле успокаивает нервную систему. Поэтому мы и решили создать новую необычную программу, где музыкальные произведения рассматриваются не только как искусство, но и как лечебное средство. Врачи Омского клинического диагностического центра поддержали нашу инициативу.

Первый концерт, получивший название "Дела сердечные", прошел при аншлаге - в Огранном зале звучали скрипки, альт и виолончель. Струнный квартет солистов Филармонии исполнил "Шутку" Баха, фрагменты знаменитого цикла "Времена года" Вивальди, "Рондо в турецком стиле" и "Маленькую ночную серенаду" Моцарта. Вместе с артистами на сцену вышла врач-кардиолог Ирина Бычковская. В перерывах между исполнением произведений доктор рассказала зрителям, как правильно заботиться о сердце и сосудах.

- Это было очень необычно, но программа произвела на нас с мамой большое впечатление, - говорит омичка Марина Лащевская. - Казалось, что вся музыка наполнена оптимизмом, солнечным светом и желанием жить.

Вместе с артистами на сцену вышла врач-кардиолог. Она рассказала, как правильно заботиться о сердце и сосудах

На страничке Омской филармонии в соцсетях зрители пишут слова благодарности.

- Теперь я обязательно буду и дома лечиться музыкой, - говорит пенсионерка Ирина Шипулина. - И как мне раньше в голову такое не приходило?

На следующий концерт, посвященный проблеме головокружения и головных болей, билеты уже практически раскуплены. На этот раз к зрителям выйдет врач-невролог Любовь Ткаченко с программой "Весна вскружила голову". Аккомпанировать ей будет дуэт рояля и ударных. Зрители отдохнут и приведут в порядок свою нервную систему при помощи расслабляющей музыки Востока.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
В России начали разрабатывать программу по долговременному уходу

Предусмотрена концертная программа и для желающих постройнеть. Один из музыкальных лечебных сеансов, получивший название "Формула красоты", посвящен здоровому питанию. Врач-гастроэнтеролог расскажет, как начать питаться правильно. А закрепит результат музыка, способствующая гармонизации обменных процессов: ансамбли фортепиано, скрипки, альта и голоса с органом.

"Лечебные концерты" в Омской филармонии станут регулярными - ведь терапия музыкой полезна не только для здоровья, но и для хорошего настроения.

Главное сегодня

Названа дата прощания с Олегом Табаковым
МИД РФ: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН
Российская армия получила пневматические "Искандеры"
Причиной крушения самолета в Катманду могла стать ошибка пилотов
Минобороны: Российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии