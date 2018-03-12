В Петербурге начали тестировать новый трамвай из Беларуси

В Санкт-Петербурге начал тестовую перевозку пассажиров новый трамвай, изготовленный белорусским предприятием. Сейчас он курсирует по маршруту Ладожский вокзал - улица Хасанская и перевозит пассажиров бесплатно.

На официальном сайте депо сказано, что весь персонал прошел переподготовку и аттестацию и полностью готов к эксплуатации вагонов. Такое переобучение было необходимо, поскольку новый трамвай - инновационное изделие: он низкопольный, трехсекционный, обладает повышенной вместимостью (может одновременно перевозить до 370 пассажиров).

В трамвае есть розетки для подзарядки телефонов, аппараты для покупки билетов и роутеры, которые будут "раздавать" интернет. Кондуктора здесь не предполагается, а стоимость проезда, когда трамвай перейдет на регулярное сообщение, будет аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте.

Новые белорусские трамваи позиционируются как быстрый и безопасный транспорт, так как трамвайные пути проложены по выделенному участку дороги, а специальная система диспетчеризации способна обеспечить "зеленый" коридор - приоритетное движение состава при проезде перекрестков.

Власти Санкт-Петербурга уже заявили, что такие трамваи скоро будут курсировать по нескольким маршрутам. Для обслуживания первого тестового маршрута набрали 18 водителей. Предполагается, что всего по Красногвардейскому району Петербурга будут ходить семь подобных трамваев. В конце 2018 года, когда трамвайная сеть будет запущена в полном объеме, на ней будут использоваться 23 трамвая.