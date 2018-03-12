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12.03.2018 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге семь человек пострадали от падения сосулек

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых на жителей города падала наледь. За три дня зарегистрировано семь таких случаев.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, травмы различной степени тяжести получили жители Петроградского, Центрального и Адмиралтейского районов.

В Петербурге сосульки разбили голову женщине

По итогам проверок в ведомстве обещают принять процессуальные решения.

Кроме того, только 11 марта петербуржцы сообщили в социальных сетях об одиннадцати случаях падения наледи на автомобили. С большой вероятностью здесь автолюбителям придется самим судиться с управляющими компаниями, обслуживающими дома, с которых упали сосульки.

Сосульки несут в себе смертельную опасность. Так, 8 февраля во дворе дома №27 по улице Репина, пенсионерку убило глыбой льда. По этому факту возбуждено уголовное дело.

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