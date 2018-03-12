В Петербурге семь человек пострадали от падения сосулек

Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых на жителей города падала наледь. За три дня зарегистрировано семь таких случаев.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, травмы различной степени тяжести получили жители Петроградского, Центрального и Адмиралтейского районов.

По итогам проверок в ведомстве обещают принять процессуальные решения.

Кроме того, только 11 марта петербуржцы сообщили в социальных сетях об одиннадцати случаях падения наледи на автомобили. С большой вероятностью здесь автолюбителям придется самим судиться с управляющими компаниями, обслуживающими дома, с которых упали сосульки.

Сосульки несут в себе смертельную опасность. Так, 8 февраля во дворе дома №27 по улице Репина, пенсионерку убило глыбой льда. По этому факту возбуждено уголовное дело.