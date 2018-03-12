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12.03.2018 10:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Властям Украины посоветовали просить прощения у крымчан

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Властям Украины рано или поздно придется просить прощения у жителей полуострова за причиненный вред и различные блокады. Об этом заявил зампред Государственного совета РК Ефим Фикс, реагируя на подготовленный экс-депутатом Верховной рады Украины Андреем Сенченко законопроект "О прощении".

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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- У кого просить прощения? - недоумевает Фикс в комментарии РИА Новости. - Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму. Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады. То, что во времена Украины не успели развалить, мы будем созидать и поднимать.

По мнению Фикса, крымчане ни у кого не должны просить прощения за возвращение на историческую родину. Зато органы власти, предприниматели и простые граждане, пострадавшие от водной, энергетической и продовольственной блокады, готовят иски в судебные инстанции Украины о возмещении нанесенного им ущерба. После ожидаемого отказа в удовлетворении исков кассационные жалобы будут поданы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Ранее украинский политик Андрей Сенченко предложил процедуру подачи заявлений крымчанами о признании своей вины, раскаянии и извинении за совершенные преступления на "оккупированных" территориях. Но даже после этого крымчанам будут запрещать работать в органах власти Украины и участвовать в выборах.

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